A. T. K.

Četrtek,
4. 9. 2025,
11.42

57 minut

nogometna tržnica NK Celje Rudi Požeg Vancaš

Četrtek, 4. 9. 2025, 11.42

Nogometna tržnica, 4. september

Velika okrepitev za NK Celje: vrača se Rudi Požeg Vancaš!

A. T. K.

Rudi Požeg Vancaš | Rudi Požeg Vancaš se vrača v Celje. | Foto NK Celje

Rudi Požeg Vancaš se vrača v Celje.

Foto: NK Celje

Iz Nogometnega kluba Celje so sporočili, da so sklenili sodelovanje z Rudijem Požegom Vancašem. 31-letni krilni napadalec, ki je v celjskem dresu že nastopal med letoma 2016 in 2019, je s klubom sklenil pogodbo do konca sezone 2027.

Rudi Požeg Vancaš je v slovenskem nogometnem prostoru dobro znano ime. Krilni napadalec, ki se dobro znajde tudi na položaju ofenzivnega vezista, je prve minute v članskem nogometu preživel v domžalskem dresu, največji pečat v Sloveniji pa je pustil prav v knežjem mestu.

V sezonah 2017/18 in 2018/19 je Požeg Vancaš v celjskem dresu zbral 26 zadetkov in deset asistenc in bil ob koncu svoje zadnje sezone v Celju izbran za najboljšega nogometaša lige. Sledil je prestop v Maribor, kjer je igral dve sezoni in pol, nato pa ga je pot vodila v Chernomorets, Tobol, Koper in nazadnje madžarski DVTK. 

Požeg Vancaš se po šestih letih vrača v Celje, kjer je že navduševal do te mere, da si je prislužil nastop za slovensko izbrano vrsto.

Preberite še:

NK Celje : NK Domžale
Franko Kovačević je igralec meseca avgusta
Ilkay Gündogan
Ilkay Gündogan h Galatasarayju
Rudi Požeg Vancaš
Nekdanji najboljši igralec 1. SNL pred vrati Celja, Belorus že tam, Maribor išče trenerja
Benjamin Šeško
Neverjetni zneski, Angleži zapravljali kot še nikoli
Emiliano Martinez
Največji poraženec norega dneva
nogometna tržnica NK Celje Rudi Požeg Vancaš
