Velika okrepitev za NK Celje: vrača se Rudi Požeg Vancaš!

Iz Nogometnega kluba Celje so sporočili, da so sklenili sodelovanje z Rudijem Požegom Vancašem. 31-letni krilni napadalec, ki je v celjskem dresu že nastopal med letoma 2016 in 2019, je s klubom sklenil pogodbo do konca sezone 2027.

Rudi Požeg Vancaš je v slovenskem nogometnem prostoru dobro znano ime. Krilni napadalec, ki se dobro znajde tudi na položaju ofenzivnega vezista, je prve minute v članskem nogometu preživel v domžalskem dresu, največji pečat v Sloveniji pa je pustil prav v knežjem mestu.

V sezonah 2017/18 in 2018/19 je Požeg Vancaš v celjskem dresu zbral 26 zadetkov in deset asistenc in bil ob koncu svoje zadnje sezone v Celju izbran za najboljšega nogometaša lige. Sledil je prestop v Maribor, kjer je igral dve sezoni in pol, nato pa ga je pot vodila v Chernomorets, Tobol, Koper in nazadnje madžarski DVTK.

Požeg Vancaš se po šestih letih vrača v Celje, kjer je že navduševal do te mere, da si je prislužil nastop za slovensko izbrano vrsto.

