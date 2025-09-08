Slovenski junak odprl srce: Neverjetno, kaj mi je dal Albert Riera

Le kdo ga ne bi oboževal? Žan Karničnik, kapetan Celja in standardni član Kekove udarne enajsterice, z vztrajnim delom, nepopustljivostjo in ponižnostjo dokazuje, kako se lahko slovenski nogometaši, če so dobro vodeni, s pomočjo ekipnega duha enakovredno kosajo tudi z (naj)težjimi tekmeci, ki so na tržnici vredni silne milijone evrov. V Basel je na današnji spopad za kvalifikacijske točke prišel poln optimizma.

V petek je bil izbran za najboljšega slovenskega nogometaša na srečanju s Švedsko (2:2). Čeprav je njegova tržna vrednost bistveno manjša od tistih, ki krasijo zvezdnike iz Skandinavije, se je z njimi na zelenici neustrašno spustil v enakovreden boj. Kot pravi profesionalec, deloven in borben, ga je bilo videti po celotnem igrišču. Žan Karničnik je zelo hvaležen igralec za vsakega trenerja. To dobro vesta, upoštevata in spoštujeta tako Matjaž Kek kot tudi Albert Riera.

Verjame v presenečenje Slovenije v Švici

Žan Karničnik se je v petek s Švedi razšel brez zmagovalca Foto: Aleš Fevžer Čeprav je vreden manj od vseh Švedov, ki so zaigrali v Ljubljani, je mnoge zasenčil. Bo tako tudi danes, ko bo s Kekovo četo gostoval v Baslu? "Švica je prvi favorit v skupini, a se lahko zoperstavimo vsakemu in ga presenetimo. Verjamem v pozitivni rezultat," se je Korošec, ki bo kmalu dopolnil 31 let, na gostovanje v Švico odpravil poln optimizma. Verjame, da bo Slovenija točko, ki jo je po viteškem boju osvojila proti Švedski v Stožicah, oplemenitila še z uspešnim gostovanjem v Švici.

To je bogata država, znana po bankah, urejenosti in urah, Karničnik pa jo, kar zadeva nogomet, obožuje. S Celjani se je dvakrat mudil v Thunu, kjer je vselej pokvaril načrte Luganu. Zato se mu nasmeh na obraz zariše vsakič, ko prečka švicarsko mejo. "Imam prekrasne spomine na Švico. Tako iz prejšnje sezone (Celjani so se prek Lugana prebili v četrtfinale konferenčne lige, op. p.) kot tudi iz te (Celjani so Lugano v gosteh ponižali kar s 5:0). A to je bilo s klubom. Ko gre za reprezentanco, vemo, kaj ima Švica. Kako dober nogometa igra. A če bomo stopili skupaj, si bomo tudi mi ustvarjali priložnosti. Z željo, ki smo jo kazali proti Švedom v drugem polčasu, se lahko dobro zoperstavimo Švici," verjame v presenečenje v Baslu, kjer bo Slovenija zvečer gostovala pri vodilni ekipi kvalifikacijske skupine B.

Švica je leta 2015 Slovenijo v Baslu premagala po velikem preobratu in slavila s 3:2. Že takrat je za gostitelje igral Breel Embolo, ki je v petek mrežo Kosova zatresel dvakrat. Foto: Guliverimage

Švica je v petek prikazala dobršen del moči. Kosovo je v Baslu odpihnila s kar 4:0. Bilo je brutalno, Švicarji so izkazali izjemno učinkovitost, tako da slovensko obrambo čaka zahtevno delo. Kosovski branilci niso bili kos švicarskim napadalcem. Kako se bo z njimi spoprijela slovenska zadnja vrsta na čelu z vratarjem Janom Oblakom? "Švica je pokazala, da hoče biti dominantna. So vendarle ekipa iz prvega bobna, a v nogometu je vse mogoče. Slovenci smo tako na reprezentančni kot tudi klubski ravni dokazali, da zmoremo. Pustimo se presenetiti," sporoča kapetan Celja, ki v tej sezoni z grofi piše novo pravljico.

Ni enostavno, saj igra kot po tekočem traku

Ob koncu srečanja s Švedsko je čutil utrujenost. Foto: Aleš Fevžer "Vse nam gre kot po maslu. Opravljamo zelo dobro delo z vsemi novinci. Z reprezentanco je drugače, pred tekmo lahko imaš le tri, štiri treninge, a se poznamo zelo dobro in vemo, kakšne so naše naloge," se vselej s ponosom odzove reprezentančnemu vpoklicu. Vesel je, da mu to jesen bolje služi zdravje kot leto poprej, ko je moral po Euru 2024 izpustiti veliko tekem.

"V tej sezoni sem odigral že 15 tekem. Ni enostavno, v zadnjih desetih, 15 minutah te na srečanju, ki se igra na tako visoki ravni, kot se je proti Švedom, kar odreže. Težko je proti igralcem, ki so vajeni tega ritma na vsakih nekaj dni," ga po Skandinavcih čaka še eno srečanju z ekipo, polno prepoznavnih imen. To je Švica, 19. reprezentanca sveta na lestvici Fife. Slovenija zaostaja kar 31 mest.

Nižja vrednost od vseh Švicarjev Če Transfermarkt ocenjuje tržno vrednost Karničnika na 800 tisoč evrov, med Kekovimi izbranci, ki so zaigrali v petek v Ljubljani, imata nižjo le Petar Stojanović (750) in Erik Janža (600), pa so v vrstah Švice prav vsi reprezentanti vredni več kot milijon evrov. Vsi so torej dražji od Karničnika, najbolj pa izstopajo vratar Gregor Kobel (Borussia Dortmund – 40 milijonov), krilni igralec Dan Ndoye (Nottingham Forest – 35), zadnji zvezni igralec Denis Zakaria (Monaco – 30) in branilec Manuel Akanji (Inter – 28).

Zakaj to poletje ni zapustil Celja?

Kapetan Celja ostaja v knežjem mestu. Foto: Jure Banfi Številni Švicarji si torej služijo kruh v ligah petice. V njih se želi preizkusiti tudi 38-kratni slovenski reprezentant. Pred začetkom poletnega prestopnega roka je izpostavil željo, da bi zapustil Celje in se še enkrat odpravil v tujino, a tega ni storil. Ni bilo prave ponudbe, ki bi ga zadovoljila?

"Bilo je nekaj poskusov, a zelo cenim trenerja Riero. Neverjetno, kaj mi je dal na klubski ravni. Nikoli si nisem predstavljal, da bo iz mene izvlekel toliko, kot je. Imava res poseben, dober odnos. Verjamem pa in upam, da se bo slej ko prej tudi na tem področju moralo kaj zgoditi, saj sem v zadnjem letu pogodbe s Celjem. Se pa s tem ne obremenjujem. Pomembno je, da smo prišli v Evropo in si zagotovili boljše tekme, konec koncev pa tudi določen denar za normalno preživetje kluba. Glede prestopa se mi ni izšlo tako, kot sem pričakoval, a moram biti vseeno zadovoljen," nam je zaupal Karničnik, ki ga to jesen s Celjani čakata tudi klubska obračuna z reprezentančnima soigralcema.

V Celje v konferenčni ligi z varšavsko Legio prihaja Petar Stojanović, grofje pa potujejo na Reko k Dejanu Petroviču.

V konferenčni ligi se bo s Celjani pomeril kar z dvema soigralcema iz reprezentance. Foto: Aleš Fevžer

"Malce se že pogovarjamo o tem in zbadamo. A vmes bo še ena reprezentančna akcija. Oba vesta, da hoče biti Celje vedno dominantna ekipa. Ne glede na to, proti komu se igra. To smo dokazali tako doma kot tudi v gosteh. Lahko premagamo vsakogar," z zanimanjem pričakuje tudi obračun španskih trenerjev, ko se bosta 11. decembra na Rujevici spopadla Victor Sanchez in Albert Riera.

Danes ga čaka pomembno gostovanje v državnem dresu, njegov cilj pa je jasen. Zaigrati tako, kot zna Slovenija, ko gre za najtežje izzive, in se iz Basla vrniti neporažena. Tekma na St. Jakob Parku se bo začela ob 20.45.