Lan Jovanović zapušča Aluminij in se seli v Koper

Devetnajstletni nogometaš Lan Jovanović zapušča vrste Aluminija in bo kariero nadaljeval v Kopru, je sporočil klub iz Kidričevega. Z dobrimi predstavami tako v rdeče-belem dresu kot na posoji pri Romi si je Jovanović prislužil tudi vpoklic selektorja slovenske reprezentance do 19 let, v kateri je med vratnicama stal dvakrat.

Jovanović se je v "šumo" preselil pred dvema sezonama še kot mladinec. Že v prvi sezoni pri Aluminiju je debitiral za člansko ekipo in skupaj zbral 22 nastopov. Pred lansko sezono je sledila posoja k italijanskemu velikanu Romi, od koder se je poleti vrnil v Kidričevo ter to sezono vpisal že dva nastopa za rdeče-bele.

Preberite še: