30 let po slovesu je novi renault 4 pred prihodom v Slovenijo, znane so cene #foto

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Renault 4

Renault 4

30 let po slovesu je novi renault 4 pred prihodom v Slovenijo, znane so cene

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Foto Renault

Foto: Renault

Znane so slovenske cene za novodobni renault 4, ki na ceste prihaja več kot 30 let po koncu proizvodnje legendarnega francoskega avtomobila. Od renaulta 5 bo dražji za dva tisočaka, a ponuja občutno večji in prostornejši avtomobil.

Renault je svoj ikonični model 4 začel izdelovati leta 1961, iz novomeške tovarne Revoz so zadnji primerki avtomobila – vseh so globalno izdelali več kot osem milijonov – pripeljal leta 1994. "Katrca" je bila s svojo vsestransko zasnovo predhodnik poznejših križancev, saj je v enem vozilu (podobno kot konkurenčni citroen ami) ponujala možnost tako družinskega kot delovnega avtomobila. Prav raznolikost uporabe je bila njena glavna odlika. 

Renault 5
Na legendarni cesti z novo petko – razkrivamo njene pluse in minuse

Foto: Renault

Veliko daljši od petke, pa tudi prostornejši v prtljažniku

Novi renault 4 z originalom razen imena nima ničesar skupnega. Avtomobil je soroden novemu renaultu 5, a je od njega občutno večji. Dolg bo 4,14 metra, širok 1,79 metra, medosna razdalja znaša 2,62 metra. V primerjavi s petko bo dobil dodatni prostor v zadnjem delu vozila in postal njegova bolj praktična izvedba. 

Renault 4 je od renaulta 5 daljši za dobrih 22 centimetrov (22,1 cm), medosna razdalja je daljša za več kot osem centimetrov (8,4 cm). Prav tako ima prtljažnik skoraj sto dodatnih litrov (420 l). Pri zloženih zadnjih sedežih pa je prtljažnik večji za 300 litrov. 

Razlika med novodobnima "katrco" in "petko" bo dva tisoč evrov

Renault 4 bo z osnovno baterijo (40 kWh) na voljo tik pod mejo 30 tisoč evrov, pri večji bateriji (52 kWh) pa bo treba zanj odšteti vsaj dobrih 32 tisoč evrov. Pri najvišjem paketu opreme bodo cene narasle prek 36 tisočakov. Močnejšo različico poganja 110-kilovatni, šibkejšo pa 90-kilovatni elektromotor. 

V primerjavi s petko je pri enakem paketu opreme renault 4 dražji za dva tisoč evrov. Cenovno se bo tako uvrščal med električne avtomobile, kot je ford puma gen-e, blizu je cupra born, pa tudi nekateri kitajski avtomobili – na primer leapmotor B10. V tem cenovnem rangu so tudi začetne cene avtomobilov, kot sta škoda elroq in kia EV3. 

Več o vtisih z novim renault 4 pa kmalu, ko pripelje v Slovenijo.

Foto: Renault

električni avtomobili Renault 4
