40 receptov za meal prep, ki vam olajša pripravo obrokov

V zadnjih letih se je tudi pri nas uveljavil način prehranjevanja, ki združuje praktičnost, organiziranost in zdrav življenjski slog. Govorimo o pripravi obrokov vnaprej, t. i. meal prepu, vse bolj priljubljeni navadi, ki jo prakticira vedno več ljudi, tudi tistih z najbolj zasedenimi urniki. Meal prep ni zgolj trend, ki ga občudujemo na socialnih omrežjih, pač pa preverjena strategija, ki lahko dobesedno spremeni odnos do prehranjevanja.

Gre za sistem, ko si en dan v tednu vzamete malo več časa in vnaprej pripravite obroke za več dni v naprej. Ob ritmu življenja, ko hitimo med službo, vsakodnevnimi obveznostmi, družino in lastnimi konjički, je namreč lahko ena največjih frustracij povsem preprosto vprašanje: "Kaj bomo danes jedli?". Če ste med tistimi, ki želijo jesti bolj zdravo, a se pogosto ujamejo v vrtinec pomanjkanja časa, hitrih prigrizkov in nenadzorovanih obrokov, potem je meal prep morda najboljša navada, ki jo lahko vpeljete to jesen.

Meal prep omogoča, da se prehranjujete redno, kakovostno in predvsem premišljeno. Omogoča nadzor nad tem, kaj vnašate v svoje telo, hkrati pa prinaša občutek organiziranosti in manj odločanja v že tako natrpanem vsakdanu. Prav zaradi tega je ta metoda postala tudi pomemben del programa Fit akademija, kjer že vrsto let poudarjajo ravnovesje, doslednost in dolgoročne spremembe – ne strogih diet ali kratkotrajnih rešitev.

Zakaj je Fit akademija popolna izbira za spremembo življenjskega sloga?

Če iščete celovit program, ki ne ponuja le poti do preoblikovanja telesa, temveč tudi dolgoročno vzdrževanje zdravega življenjskega sloga, je Fit akademija 17 prava izbira. Program prinaša osvežene vsebine, vključuje enajst vadbenih programov z vodenimi treningi ter praktične nasvete z vključenimi recepti za uravnoteženo prehrano.

Za Fit akademijo stoji Patricia Pangeršič, priznana osebna trenerka, ki skupaj s svojo ekipo strokovnjakov s področij telesne vadbe in zdrave prehrane zagotavlja, da so tako treningi kot recepti premišljeni in jih vsak udeleženec zlahka prilagodi svojim potrebam in ciljem. Foto: Fit akademija

Fit akademija 17 je zasnovana tako, da se prilagodi vašemu življenjskemu ritmu in ponudi več kot le običajne vadbe. Vključuje skrbno načrtovane programe za zaposlene posameznike, ki želijo doseči rezultate brez velikih kompromisov. Celoten program so oblikovali strokovnjaki s področij telesne vadbe in zdrave prehrane, zasnovan je na preprost in dostopen način. Ne zahteva odrekanja ali veliko časa, cena pa je trenutno znižana na 27,90 evra. Po nakupu Fit akademija ostane vaša za vedno!

Kaj vse prinaša Fit akademija 17, preverite tukaj:

Kako začeti z meal prepom?

Začeti pripravljati obroke v naprej ni zapleteno, če imate dober načrt. Najpomembneje je, da si s tem procesom olajšate prehranjevanje skozi teden in ga ne dodatno zakomplicirate.

Najprej izberite dan, ki vam najbolj ustreza za pripravo obrokov. Veliko ljudi se odloči za nedeljo ali ponedeljek, saj si takrat lažje vzamejo uro ali dve za kuhanje v miru. Pomembno je, da si ta čas vnaprej rezervirate.

Nato sledi načrtovanje obrokov za naslednjih nekaj dni. Za začetek izberite dve do tri glavne jedi, ki jih lahko čez teden kombinirate z različnimi prilogami, kot so riž, kvinoja, krompir ali solata. Ne pozabite tudi na zajtrke in zdrave malice. Jogurt z oreščki, proteinski mafini ali sveže sadje so odlična izbira, ko načrtujete obroke v naprej.

Foto: Shutterstock

Naslednji korak je priprava natančnega nakupovalnega seznama. Tako boste v trgovini kupili le tisto, kar dejansko potrebujete, se izognili impulzivnim nakupom in prihranili tako denar kot čas. V Fit akademiji 17 so ti seznami že vnaprej pripravljeni, zato je načrtovanje še enostavnejše.

Ko so sestavine doma, sledi priprava. Hrano skuhajte, ohladite in razporedite v primerne posodice. Priporočljivo je, da uporabljate steklene posode ali pa kakovostne plastične posodice brez BPA, ki so primerne tudi za zamrzovanje in pogrevanje. Obroke hranite v hladilniku, lahko pa del hrane tudi zamrznete. Tako imate vsak dan pri roki zdravo in hitro pripravljeno kosilo ali večerjo.

Meal prep je popoln spremljevalec Fit akademije 17

Meal prep je pomemben razlog, zakaj številne udeleženke Fit akademije dosegajo dolgoročne rezultate brez stresa, odrekanja ali neštetih neuspelih poskusov. Fit akademija namreč ne temelji na dietah, temveč na ravnovesju med gibanjem, prehrano in organizacijo vsakdana, kjer prav priprava obrokov vnaprej igra pomembno vlogo.

Meal prep omogoča, da jeste zdravo, uravnoteženo in brez stresa tudi takrat, ko nimate časa za kuhanje. Foto: Fit akademija

V Fit akademiji udeleženke prejmejo celoten prehranski načrt, ki vključuje šest tedenskih jedilnikov, več kot 70 receptov in podrobno izdelane nakupovalne sezname. Ob prijavi v Fit akademijo 17 imajo tokrat udeleženke možnost kupiti še dodatnih 40 receptov za pripravo obrokov v naprej, s katerimi prihranite denar, zmanjšate količino zavržene hrane, vedno pa imate pri roki obrok, ki nasiti in da telesu to, kar potrebuje. Vse to močno olajša meal prep, saj ni treba razmišljati, kaj kuhati ali kaj kupiti, vse je že pripravljeno in premišljeno načrtovano.

Meal prep in Fit akademija 17 delujeta z roko v roki, eden podpira drugega. Ko imate doma pripravljene obroke, lažje vztrajate pri vadbi, saj ne izgubljate časa z razmišljanjem o prehrani.

Majhna sprememba, ki prinese velike rezultate

Meal prep ni le modna muha, je navada, ki vam lahko korenito spremeni vsakdan. Ko imate pri roki zdrave in okusne obroke, zmanjšate stres, prihranite čas, jeste bolj premišljeno in se osvobodite večnega vprašanja "Kaj bomo danes jedli?". V kombinaciji s preverjeno strukturo in strokovno podporo, ki jo ponuja Fit akademija 17, postane meal prep del trajnostne življenjske spremembe, brez odrekanja in brez nepotrebnega pritiska.

Fit akademija 17 je vse, kar potrebujete za uspeh: raznolike vadbe, preprosti in zdravi recepti, jasen načrt in podporna skupnost. Vi morate narediti le prvi korak.

Prijave v Fit akademijo 17 so že odprte! Za samo 27,90 € dobite polni dostop do vsebin, ki ostanejo vaše za vedno: od vadb do receptov in orodij za spremljanje napredka. Ob prijavi si lahko dodate še Premium paket z ekskluzivnimi vsebinami in dodatno knjižico receptov za meal prep. Če želite boljše počutje, več energije, bolj organizirano prehrano in več časa zase, je zdaj pravi trenutek, da se pridružite že več kot 80 tisočim zadovoljnim udeležencem. Več informacij in prijava: fit-akademija.si

Program posamezniku omogoča napredek v svojem tempu in prilagoditev vadbenih ter prehranskih načrtov glede na potrebe, cilje in življenjske okoliščine. Foto: Fit akademija