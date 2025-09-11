Prijave odprte: eden najbolj priljubljenih programov za preoblikovanje telesa se vrača

Zakorakali smo v jesen in vsakdanji ritem zahteva vso našo pozornost. To pa je tudi čas, ko se spet lahko posvetimo redni telesni aktivnosti. In če je med željami tudi bolj zdrava in redna prehrana, potem ne smete zamuditi prijave na program, ki je navdušil že več kot 80 tisoč Slovenk in Slovencev. Znova imate priložnost, da se mu pridružite in končno naredite tiste spremembe na telesu in pri počutju, ki si jih že dolgo želite. Z novim zagonom, prenovljenimi vsebinami in neustavljivo energijo se vrača eden najbolj priljubljenih programov za preoblikovanje telesa in življenjskega sloga pri nas – Fit akademija. Gre za že 17. sezono preverjenega programa, ki ga spremljajo navdihujoče zgodbe posameznikov, ki so prav v tem programu našlI tisto, kar so dolgo iskali: dostopno, učinkovito in trajnostno pot do boljšega počutja, več energije in več samozavesti.

Fit akademija nikoli ni bila zgolj vadbeni program. To je celosten pristop k telesnemu in psihičnemu ravnovesju. Tisto, kar program ločuje od drugih, so prav kombinacija strokovno zasnovane vadbe, praktičnih in okusnih receptov ter številčna motivacijska skupnost, ki podpira, ko je najtežje. To zmagovalno formulo ohranja tudi Fit akademija 17, ob tem pa prinaša nekaj svežih novosti, ki bodo še dodatno popestrile vašo izkušnjo.

Ekipo Fit akademije 17 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit akademija

Fit akademija 17 prinaša dostop do kar 11 različnih vadbenih programov, ki zajemajo vse od osnovne vadbe za začetnice, intenzivnih treningov, funkcionalne vadbe z utežmi, pilatesa, boksa in celo programov, prilagojenih nosečnicam, starejšim osebam ter posameznicam z bolečinami v križu. Tako imate vsak dan na voljo pestro izbiro treningov, ki jih lahko prilagodite svojemu razpoloženju, času in telesni pripravljenosti. Brez pritiska, a z jasno strukturo, ki spodbuja napredek. Treningi so vodeni in dostopni kadarkoli, vadite v udobju lastnega doma, brez članarin in nepotrebnega stresa.

Fit akademija 17 na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:

Za programom stoji Patricia Pangeršič, idejna vodja in ustanoviteljica, ki je skupaj s svojo ekipo strokovnjakov pripravila najbolj izpopolnjeno Fit akademijo do zdaj. Foto: Fit akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo Core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z vadbo Fit boxing, ki dvigne srčni utrip in sprosti vso napetost,

z vadbo Fit power, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo Barre pilatesa, ki pomaga ozavestiti telo, krepi mišice jedra, izboljša gibljivost in telesno držo,

z vadbo, prilagojeno nosečnicam in mamicam po porodu,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del populacije,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

s krožnimi treningi Bootcamp, za vse tiste dni, ko potrebuješ intenziven trening,

s prilagojeno vadbo za starostnike ohranja moč, gibljivost in ravnotežje,

z več kot 70 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 890 evrov. Tokrat ga dobite za le 27,90 evra in vaš je za vedno. Začnite s Fit akademijo in se pridružite zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje. Prijave na Fit akademijo 17 so že odprte!

Posebna pozornost namenjena prehrani

Ustvarjalci programa se zavedajo, da brez urejenega in uravnoteženega prehranjevanja ni dolgoročnih rezultatov, ne pri izgubi odvečnih kilogramov ne pri izboljšanju počutja. Zato je prehranski del programa zasnovan tako, da ga lahko brez težav vključite v svoj vsakdan, ne glede na to, ali kuhate zase, za družino ali pa prilagajate obroke posebnim prehranskim potrebam.

Online knjižica z recepti, ki jo dobite ob prijavi v Fit akadmijo 17, vključuje kar za šest tednov vnaprej pripravljenih jedilnikov, z več kot 70 recepti. Ti so premišljeno zasnovani, okusni in enostavni za pripravo. Zraven dobite tudi nakupovalne sezname, kar vam olajša vsakodnevne nakupe in izbiro izdelkov.

Celotna prehranska knjižica vam ostane za vedno, tako kot tudi vse treningi.

Poleg osnovne knjižice receptov, udeleženke lahko dokupijo tudi knjižico Meal Prep, ki j letošnja novost in vsebuje 40 receptov, ki jih enostavno pripravite vnaprej. Foto: Fit akademija

Moč motivacijske skupnosti

Pomemben del Fit akademije 17 je zaprta motivacijska skupina na Facebooku, ki povezuje tisoče udeleženk iz vseh koncev Slovenije. Skupnost je prostor, kjer se deli napredek, išče podpora, praznujejo uspehi in tudi spodbuja, kadar motivacija popusti. Prav iskreni komentarji, izkušnje in spodbudne besede drugih žensk pogosto pomenijo tisto razliko med tem, da obupaš ali pa vztrajaš.

Ekskluzivna Premium knjižica z recepti zvezd MasterChefa

Foto: Fit akademija Tisti, ki želite še več, lahko posežete po premium različici programa, ki med drugim vključuje ekskluzivno prehransko knjižico z dodatnimi recepti. V njej vas čaka 20 posebnih jedi – deset slanih in deset sladkih – ki sta jih ustvarila Barbara in Luka, znana slovenska kuharska mojstra iz šova MasterChef.

Poleg dodatne prehranske podpore pa Premium Fit akademija 17 vključuje širok nabor dodatnih vadbenih vsebin. Med njimi je izjemno priljubljena Tabata, Fit dance, Fit jutro in Fit korakanje.

Premium Fit akademijo 17 dobite z dodatnim doplačilom za le deset evrov.

Ko iščete spremembo, ki bo trajala

Fit akademija 17 je zasnovana za vse starosti, telesne pripravljenosti in življenjske sloge. Ne glede na to, ali ste mamica po porodu, zaposlena ženska z natrpanim urnikom ali pa oseba, ki si že dolgo želi spremembe, a ne ve, kje začeti, je program prilagodljiv, dostopen in predvsem varen. V njem ni prostora za ekstremne diete, pretiravanje ali primerjanje z drugimi. Vsaka dela po svojih zmožnostih, s poudarkom na napredku, ne na popolnosti.

Fit akademija 17 je več kot le vadbeni program. Je izkušnja, ki združuje gibanje, prehrano, psihično dobrobit in podporno skupnost v celoto, ki deluje dolgoročno. Če ste si že rekli, da začnete "v ponedeljek" ali "po dopustih", je zdaj pravi trenutek, da to resnično storite.

Prijave so že odprte, program pa je na voljo po akcijski ceni. Vse vsebine ostanejo vaše za vedno, kar pomeni, da se lahko k vadbam, receptom in motivaciji vračate znova in znova. Fit akademija ponuja vse, kar potrebujete – le odločiti se morate.

Foto: Fit akademija