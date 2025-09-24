Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

24. 9. 2025
Ne, s pitjem jabolčnega kisa ne boste shujšali

Ne, s pitjem jabolčnega kisa ne boste shujšali

jabolčni kis | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Trditve o čudodelnem jabolčnem kisu, ki naj bi pomagal pri hujšanju, nimajo znanstvene podlage. Izkazalo se je namreč, da se na raziskavo, s katero so mnogi podkrepili te trditve, ni mogoče zanesti.

Lansko pomlad so v znanstveni publikaciji BMJ Nutrition, Prevention & Health objavili rezultate raziskave o povezavi med jabolčnim kisom in izgubo teže, ki je vzbudila ogromno pozornosti, v medijih pa so se vrstili povzetki, da vsakodnevno uživanje manjših količin jabolčnega kisa občutno pomaga pri hujšanju.

Ta teden pa so pri BMJ raziskavo umaknili, ker so pri njeni izvedbi našli več napak in s tem podvomili o zanesljivosti izsledkov. Očitane napake so priznali tudi avtorji raziskave, ki je bila izvedena v Libanonu, in se strinjali z njenim umikom.

Avstralska nutricionistka Rosemary Stanton, ki je o zanesljivosti raziskave podvomila že ob prvi objavi, je za AFP dejala, da je zadovoljna z umikom raziskave. "Morali bi biti zadržani do vsega, kar zveni predobro, da bi bilo resnično," je poudarila.

"Čudežni" jabolčni kis

Kot je izpostavila, v javnosti in medijih kroži vrsta domnevnih blagodejnih učinkov, ki naj bi jih imelo uživanje jabolčnega kisa, med katerimi pa mnoge niso podkrepljene z znanstvenimi dokazi. Ob tem je izrazila obžalovanje, da vse več ljudi glede prehranskih nasvetov verjame nekvalificiranim spletnim vplivnežem, katerih glavna motiva sta samopromocija in prodaja raznih izdelkov, ne pa strokovnjakom s področja nutricionizma.

