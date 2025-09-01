Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

1. 9. 2025,
19.18

10 minut

Lastniki restavracij vse bolj razočarani nad gosti

Restavracija v Nemčiji

Prehranjevalne navade gostov vse bolj motijo ​​lastnike restavracij. Mnogi se v zadnjem času pritožujejo nad tem, da gostje premalo pojedo.

Daniel Marbot je načrtovalec restavracij in s svojim podjetjem v Avstriji izvaja tudi ankete gostov po obiskih restavracij, da bi odkril težave in trende. Medtem ko so bile v preteklosti glavne kritike cena ali premalo prostora v restavraciji, danes vse pogosteje slišimo, da so porcije prevelike, je Marbot povedal za avstrijski medij Heute.

"V pogovorih pogosto slišim, da gostje osebju povedo, da trenutno z zdravili izgubljajo težo in zato naročijo le predjed ali pa izpustijo polovico glavne jedi," pravi Marbot. Rezultat: Lastniki restavracij se pritožujejo, da gostje jedo vedno manj. 

Načrtovalec restavracij sumi, da se bo ta trend v prihodnjih letih znatno povečal. "Podjetja se morajo temu prilagoditi," poudarja.

hujšanje prehranjevanje restavracija
