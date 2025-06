Pozabite dubajsko čokolado, tukaj je nova viralna sladkarija

Lanskemu letu je vladala dubajska čokolada, zasedala je vsak kotiček svetovnega spleta, se vrtela po družabnih omrežjih in sprožila nešteto variacij, ki so vključevale celo alkoholne pijače in gele za prhanje.

Zdaj pa družbena omrežja napovedujejo novo viralno uspešnico – čokolado z angelskimi lasmi. Gre za izum belgijske čokoladnice Tucho, tablico iz rožnate čokolade, polnjeno s turško različico sladkorne pene, poimenovane pişmaniye, in nepogrešljivo pistacijevo kremo.

Belgijska čokoladnica je svojo čokolado Angel Hair – to ime so celo zaščitili – predstavila že konec lanskega leta, v zadnjem času pa je na družabnih omrežjih zares eksplodirala.

Izvirna čokolada z angelskimi lasmi ni ravno lahko dostopna, kupiti jo je mogoče v čokoladnici Tucho v Antwerpnu, njihova spletna trgovina pa dostavlja le v nekatere evropske države, med katerimi za zdaj ni Slovenije.

S tem se vam sicer ni treba obremenjevati, saj je čokolada trenutno razprodana, in to kljub visoki ceni – ob prihodu na trg je ta znašala 19 evrov, zdaj pa je treba za 185-gramsko tablico odšteti že 21 evrov.

