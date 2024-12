Testirali so dubajske čokolade, rezultati so jih šokirali

Nemški organi za varnost hrane so izdali resno opozorilo potrošnikom, ki so se v zadnjih mesecih navdušili nad dubajsko čokolado. V vseh osmih testiranih vzorcih je stuttgartski urad za kemijske in veterinarske analize naletel na tako hude težave, da izdelki niso bili primerni za prodajo.

"Zaradi majhnega števila vzorcev sicer ne moremo govoriti o splošnem problemu, so pa rezultati zelo skrb vzbujajoči," je poudaril minister za potrošniške zadeve Baden-Württemberga Peter Hauk.

Po analizah je kar pet vzorcev iz Združenih arabskih emiratov namesto kakavovega masla vsebovalo drugo maščobo, kar je po mnenju ministrstva očiten primer zavajanja potrošnikov.

A ta čokolada se zaradi različnih neskladnosti tako ali tako ne bi znašla v prodaji, saj so v nekaterih vzorcih odkrili plesen, v nekaterih pa umetna barvila in nedeklarirane alergene, kot je sezam.

Če bi se raje kot na proizvajalce z dvomljivim slovesom zanesli nase in si dubajsko čokolado izdelali sami, smo v spodnjem prispevku objavili recept:

Zaključili so, da je po analizah več kot očitno, da poskušajo proizvajalci z umetnimi barvili in maščobo, ki ni kakavova, potrošnike pretentati, da kupujejo izjemno kakovosten izdelek iz čokolade, pistacij, kadaifa in tahinija, v resnici pa gre za poceni kopije dubajske sladice. Dubajska čokolada je sicer znana po izjemno visoki ceni, saj dvestogramska ploščica stane dvajset evrov in več.

Zaradi slabih rezultatov analiz so se v deželi Baden-Württemberg odločili poostriti nadzor nad dubajsko čokolado, ki prihaja tako iz tretjih držav kot drugih članic EU. Pod drobnogled naj bi vzeli tudi izdelke lokalnih malih proizvajalcev in slaščičarn. Poleg čokolade naj bi analizirali tudi vzorce pistacijeve kreme pri veletrgovcih.