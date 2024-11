Muzej čokolade Chocolarium se razteza na več kot tisoč kvadratnih metrih površin v dveh nadstropjih, ki ju povezuje tobogan, po katerem se obiskovalci lahko spustijo v spodnji del muzeja, kjer je predstavljena zgodovina kakavovcev in izdelovanja čokolade.

Ogled interaktivnega dela muzeja se začne s filmom o kakavovcih in zgodovini kakava v Evropi, nato pa obiskovalce popelje skozi "džunglo", kjer spoznajo proces pridelave in predelave kakava – vse od kakavovih zrn do končnih izdelkov. Obiskovalci lahko preizkusijo različne vrste čokolade in primerjajo okuse čokolade z različnih koncev sveta.

Okusite lahko tudi kakavova zrna. Foto: arhiv Chocolarium

V muzeju želijo izobraževati predvsem najmlajše

Spodnje nadstropje muzeja ponuja tudi interaktivne vsebine o izdelavi čokolade, čokoladne kulise za zabavna družinska fotografiranja in čokoladne fontane za sladkanje, kjer lahko obiskovalci okusijo različne vrste čokolad. V zadnji sobi muzeja obiskovalce pričaka t. i. "wonderland room", kjer lahko okusijo kakavova zrna, čokoladne namaze, praline, čokoladne kapljice in druge s čokolado povezane stvari.

Izdelajte čokoladno ploščico po svojem okusu

Muzej Chocolarium, čigar slogan je "Doživite čokolado z vsemi svojimi čuti", v zgornjem nadstropju omogoča tudi, da si obiskovalci sami izdelajo lastno čokolado in jo okrasijo po svojih željah ali pa posedijo v foteljih ter si ob čokoladi privoščijo skodelico kave.

Razlage so v muzeju na voljo tudi v angleškem jeziku, tako da lahko vsebino razumejo tudi obiskovalci iz tujine.

"V Sloveniji imamo dolgoletno tradicijo izdelave vrhunske čokolade, a menili smo, da manjka prostor, kjer bi ljudje lahko spoznali vse vidike tega izjemnega izdelka," je pojasnil direktor muzeja Luka Fojkar in ob tem dodal: "Chocolarium obiskovalcem ponuja popolno čokoladno doživetje – od eksponatov in delavnic do degustacij, pri čemer sodelujemo z lokalnimi proizvajalci in poudarjamo pomen visokih standardov kakovosti in etike."

V "džungli" bodo obiskovalci izvedeli več o zgodovini kakava. Foto: arhiv Chocolarium

Za koga je primeren muzej čokolade?

Chocolarium v svojih prostorih ponuja celotno čokoladno doživetje – muzej, trgovino, kavarno in delavnice.

V muzeju Chocolarium ponujajo posebne programe in delavnice za otroke, kot so rojstnodnevne zabave, obisk družin in izobraževalni obiski za vrtce in šole, poleg tega pa tudi programe za podjetja, ki vključujejo kreativne čokoladne delavnice in zabavne teambuilding aktivnosti. Med drugim muzej ponuja tudi delavnice, kot so izdelava pralin, izdelava čokolade in izdelava pop cakov (sladkih kroglic na palčki).

Foto: arhiv Chocolarium

Oglejte si še: