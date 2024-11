Muzej naj bi svoja vrata znova odprl februarja 2025 in se bo osredinil na razvoj finsko-ruskih odnosov v 20. in 21. stoletju. V muzeju so sicer v zadnjih tednih pred zaprtjem našteli rekordno število obiskovalcev, saj so številni pohiteli, da bi si ga ogledali še zadnjič, je še povedal Kallio.

Tempelj zla?

Od peščice muzejev, ki so bili posvečeni nekdanjemu sovjetskemu voditelju Vladimirju Leninu in so jih po Evropi ustanavljali v 20. stoletju, je bil Leninov muzej v finskem mestu Tampere poslednji. Ustanovili so ga leta 1946 in je domoval v stavbi, kjer sta se Lenin in Stalin leta 1905 prvič srečala med tajnim srečanjem boljševikov.

Direktor muzeja je za AFP še povedal, da je bila odločitev o zaprtju muzeja sprejeta, ker njegovo ime ni več "odražalo zgodbe, ki jo želijo posredovati". "Nekateri verjamejo, da je zaradi njegovega imena to nekakšen tempelj zla," je dodal.

Muzej, ki ga financira država, je sicer že leta 2016 spremenil svoj fokus z Leninove življenjske zgodbe na sovjetsko zgodovino in ni na noben način povezan z rusko državo. Kljub vsemu je njegovo ime za muzej postalo breme, zlasti po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022, je pojasnil Kallio.

"Imamo veliko obiskovalcev, a med njimi na primer ni šol, saj učitelji nočejo spraševati staršev, ali lahko otroke pripeljejo sem," je dodal.

Za zaprtje muzeja krivijo celo ZDA

Odločitev o preimenovanju Leninovega muzeja je po direktorjevih besedah že spodbudila teorije zarote v sosednji Rusiji, s katero si Finska deli 1340 kilometrov dolgo mejo. "V Rusiji so se tako razširile novice, da gre za še eno sovražno dejanje Finske po tem, ko smo vstopili v Nato, in da je bila odločitev dejansko sprejeta v Washingtonu," je še povedal direktor muzeja.