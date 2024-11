Lavrov bo kljub sankcijam potoval v EU

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov naj bi se po poročanju ruskih medijev decembra udeležil zasedanja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) na Malti. To bi bila prva pot vodje ruske diplomacije v EU, odkar je povezava proti njemu in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu leta 2022 uvedla sankcije zaradi vojne v Ukrajini.

Ruski časnik Vedomosti je poročal o domnevni poti Lavrova v EU ob navajanju tiskovne predstavnice ruskega zunanjega ministrstva Marije Zaharove, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

To bi bilo prvič po začetku vojne v Ukrajini, da bi najvišji ruski diplomat potoval v državo Evropske unije. EU je po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 proti Lavrovu uvedla sankcije, v okviru katerih je zamrznila njegovo premoženje, ne vključujejo pa prepovedi potovanj v EU.

Lavrov je bil nazadnje v EU decembra 2021, prav tako na srečanju zunanjih ministrov Ovseja na Švedskem. Ko se je organizacija decembra 2022 sestala v Lodžu na Poljskem, država gostiteljica Lavrovu ni dovolila vstopa.

V nasprotju z več drugimi evropskimi institucijami, kot je Svet Evrope, se Rusija ni umaknila iz Ovseja. Moskva sicer organizacijo vidi kot platformo za širjenje lastnih stališč o vojni.

Rusija pozdravila tesne vezi med vojskama Moskve in Pjongjanga

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je po pogovorih s severnokorejsko kolegico Choe Son-hui danes poudaril tesne vezi med vojskama obeh držav, Son-hui pa je Moskvi zagotovila podporo do zmage, poroča francoska tiskovna agencija AFP. ZDA so medtem znova opozorile na tisoče severnokorejskih vojakov v Rusiji, ki bi jih lahko napotili v Ukrajino.

"Ponavljamo, da bomo ves čas stali trdno ob strani našim ruskim tovarišem do dneva zmage," je po poročanju AFP danes v Moskvi dejala Choe Son-hui.

"Ne dvomimo, da bosta ruska vojska in ljudstvo pod modrim vodstvom spoštovanega ruskega predsednika Vladimirja Putina zagotovo dosegla veliko zmago v svojem svetem boju za obrambo suverenih pravic in varnosti svoje države," je dodala.

Lavrov je ob njenem obisku poudaril, da so bile med vojskama in posebnimi službami obeh držav vzpostavljene zelo tesne vezi. To bo po njegovih besedah omogočilo tudi reševanje pomembnih varnostnih ciljev za ruske in severnokorejske državljane.

Choe Son-hui je Moskvo obiskala v času, ko Zahod trdi, da naj bi Severna Koreja v Rusijo poslala več tisoč vojakov za vojskovanje v Ukrajini.

"Zdaj ocenjujemo, da je v Rusiji skupaj okoli deset tisoč severnokorejskih vojakov, po najnovejših informacijah pa naj bi jih kar osem tisoč napotili v regijo Kursk," je v četrtek dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

"Za zdaj še nismo opazili, da bi se te enote vključile v boj proti ukrajinskim silam, vendar pričakujemo, da se bo to zgodilo v prihodnjih dneh," je dodal.

Severna Koreja je Rusiji dobavila več kot tisoč raket

Južnokorejski obrambni minister Kim Yong-hyun pa je medtem po poročanju AFP poudaril, da je Severna Koreja Rusiji dobavila tudi več kot tisoč raket in več milijonov kosov streliva.

Peking je doslej strani pozival k politični rešitvi spora in umiritvi razmer. V odzivu na navedbe glede severnokorejskih vojakov v Rusiji je sporočil, da vse tesnejše vezi med Pjongjangom in Moskvo niso njihova skrb.

"Severna Koreja in Rusija sta dve neodvisni suvereni državi. Kako razvijata dvostranske odnose, je njuna stvar," je danes dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian.

Rusija in Severna Koreja sta po ruski invaziji na Ukrajino v zadnjih dveh letih okrepili svoje politično in vojaško zavezništvo. Severna Koreja je pod sankcijami ZN zaradi jedrskega in raketnega programa, Rusija pa je pod sankcijami zahodnih držav in zaveznic zaradi vojne v Ukrajini.