Zadeta vojaška univerza v Čečeniji. Kadirov: Ukrajinci so pobili svoje vojake.

"Zaradi napada na naši strani ni nobenih žrtev, so pa med žrtvami ukrajinski vojni ujetniki. Do deset ukrajinskih vojnih ujetnikov je zaprtih v vseh strateških objektih v Čečeniji, vključno z univerzo ruske posebne enote," je zapisal Kadirov na Telegramu.

A drone attack was carried out on a military school where Kadyrov's special forces were trained in Gudermes, 30 kilometers from the capital of Chechnya, Dzhokharkale (Grozny).