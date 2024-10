Ukrajinci severnokorejskim vojakom pripravljajo presenečenje

Ukrajina naj bi prejela nepričakovano pomoč v pričakovanem boju proti severnokorejskim vojakom. Kijevu so namreč ponudili pomoč severnokorejski vojaki, ki so pobegnili pred diktaturo in zdaj živijo v izgnanstvu. Kot je v ponedeljek povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, približno 12.000 severnokorejskih vojakov pričakuje tudi na ozemlju Rusije.