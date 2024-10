Se bo v vojno v Ukrajini vmešala še ena država?

Seul bo v luči navedb o severnokorejskih načrtih za napotitev sil v Ukrajino preučil idejo o neposredni vojaški pomoči Kijevu, je danes med obiskom na Poljskem dejal južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol. Ruski poslanci so medtem ratificirali junija podpisan sporazum o strateškem partnerstvu s Pjongjangom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Yoon je na skupni novinarski konferenci s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo v Varšavi dejal, da bodo ponovno razmislili o možnosti za neposredno vojaško pomoč Ukrajini.

Ključni dejavnik za premlevanje odločitve je vpletanje Severne Koreje

Južnokorejski predsednik je komentar na to temo podal v luči vse glasnejših opozoril lastnih obveščevalcev in zahodnih zaveznic o načrtih Severne Koreje, da v pomoč ruskim silam v Ukrajino napoti okoli deset tisoč vojakov.

Po navedbah južnokorejskih obveščevalcev je v Rusiji trenutno tri tisoč severnokorejskih vojakov. Foto: Guliverimage

Duda in Yoon sta se strinjala, da bi bila severnokorejska namestitev sil v Ukrajini provokacija in grožnja za globalno varnost.

Kot pojasnjuje južnokorejska tiskovna agencija Yonhap, zakonodaja vladi v Seulu onemogoča neposredno pošiljanje orožja na konfliktna območja, zato je to doslej počela posredno. Kot je decembra lani poročal ameriški časnik Washington Post, je Južna Koreja leta 2023 na prošnjo ZDA Kijevu posredno pomagala z večjim številom topniških izstrelkov kot vse evropske države skupaj v enakem obdobju.

Rusija poglablja vojaško sodelovanje z diktaturo Džong Una

Spodnji dom parlamenta v Moskvi je medtem ravno danes ratificiral dogovor, ki med drugim poglablja vojaško sodelovanje s Pjongjangom. Sporazum o strateškem sodelovanju sta junija podpisala voditelja obeh držav, ruski predsednik Vladimir Putin in njegov kolega Kim Džong Un, potrditi pa ga mora še zgornji dom ruskega parlamenta.

Po navedbah južnokorejskih obveščevalcev je v Rusiji trenutno tri tisoč severnokorejskih vojakov. Celoten kontingent, ki bo obsegal skupno deset tisoč vojakov, pa naj bi na ukrajinski fronti namestili decembra. Severna Koreja in Rusija sta te navedbe že zanikali.

Rusija načrtuje skoraj 30-odstotno povečanje obrambnih izdatkov

Poslanci ruske dume so danes v prvi obravnavi sicer potrdili predlog proračuna, po katerem bi se obrambni izdatki prihodnje leto povečali za skoraj 30 odstotkov in bi znašali približno 134 milijard evrov. S proračunom bi Rusija tako za obrambo namenjala več kot za socialne izdatke in izobraževanje skupaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Okoli 40 odstotkov predlaganega proračuna predstavljajo izdatki za obrambo in varnost, pri čemer bi obrambni izdatki prihodnje leto znašali 134 milijard evrov. S tem bi Moskva lahko namenila dodatna sredstva za financiranje vojne v Ukrajini.