Žbogar: Vojna v Ukrajini ni le spopad nizke intenzivnosti

Vojna v Ukrajini ni le spopad nizke intenzivnosti, v katerem se spopadata dve strani, ampak ima širše varnostne in druge posledice, je v ponedeljek na zasedanju v Varnostnem svetu ZN, ki sta ga sklicali Slovenija in ZDA, dejal veleposlanik Samuel Žbogar. Skupaj z drugimi je svaril pred vse večjim vpletanjem Severne Koreje.

Obveščevalne agencije Južne Koreje so ugotovile, da je severna soseda v Rusijo poslala že 1.500 vojakov, nameravala pa naj bi jih še 12 tisoč.

"Severna Koreja vse bolj podpira nezakonito invazijo Rusije na Ukrajino, kar podaljšuje vojno, povzroča še več trpljenja ukrajinskemu ljudstvu ter dodatno destabilizira mednarodni mir in varnost," je dejal veleposlanik Južne Koreje Joonkook Hwang. Navedel je tudi, da je severna soseda od avgusta lani poslala v Rusijo več kot 13 tisoč zabojnikov topovskih granat in raket.

"Videli smo poročila, da Severna Koreja pošilja svoje vojake v Rusijo za boj proti Ukrajini. Če je to res, potem je to zelo nevaren razvoj dogodkov, o katerem razpravljamo s svojimi zavezniki in partnerji," je dejal namestnik ameriške veleposlanice Robert Wood.

Rusija vse zanika

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je poročila zanikal in zahodne države obtožil, da širijo preplah z govoricami o iranskih, kitajskih in korejskih strahovih, kar je po njegovih besedah absurdno.

"Medtem ko ruski predsednik Vladimir Putin ne more najti Rusov za topovsko hrano, se v nezakoniti vojni zanaša na Severno Korejo," je dejala britanska veleposlanica Barbara Wood.

Žbogar: Vojna se stopnjuje

Žbogar je dejal, da so se ruski zračni napadi na Ukrajino okrepili in povzročili največje število civilnih žrtev v skoraj dveh letih. Vrhunec so dosegli 26. avgusta, ko je Rusija z 236 raketami in brezpilotnimi letali izvedla največji zračni napad od začetka vojne.

"Priča smo presenetljivemu stopnjevanju te vojne na več frontah. Število civilnih žrtev narašča, kritična civilna infrastruktura se podira, napadajo se plovila, ki prevažajo ukrajinsko žito," je dejal in navedel, da je Rusija s kemičnimi odpadki zastrupila reko Seim, ki teče v Ukrajino, in to ogroža več milijonov ljudi.

Izrazil je zaskrbljenost nad vse večjo udeležbo Severne Koreje v vojni na strani Rusije in nad nevarnostjo jedrskega incidenta, ki bi imel dramatične posledice za regijo in svet.

Pomočnik generalnega sekretarja ZN za Evropo, Srednjo Azijo in Ameriko Miroslav Jenča je dejal, da bo novembra minilo tisoč dni uničujoče vojne, ki še naprej povzroča človeško trpljenje, ogroža regionalno stabilnost in poglablja svetovne delitve.