V novih ruskih napadih na Ukrajino več ranjenih

Ruske sile so po navedbah policije v nedeljo zvečer napadle tri okrožja mesta Harkov in pri tem ranile sedem žensk in pet moških. Izstrelki so med drugim zadeli stanovanjske stavbe, garaže in avtomobile. Zaradi napadov so deli mesta ostali brez elektrike, so sporočile lokalne oblasti.

V napadih na mesto Krivoj Rog so bile ranjene tri osebe. Zračna obramba pa je sestrelila okoli deset dronov, ki so se iz različni smeri približevali Kijevu, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Rusko obrambno ministrstvo medtem poroča, da je zračna obramba ponoči sestrelila 18 ukrajinskih dronov, od tega 11 nad regijo Rostov, štiri nad Brjanskom, dva nad Kurskom in enega nad regijo Orjol, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Tarča napadov je bila še regija Belgorod, kjer sta bili ranjeni dve osebi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil guverner Vjačeslav Gladkov.