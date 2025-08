Nove obtožbe zoper Marjana Fabjana: oglasila se je mama svetovno znane judoistke

Po srhljivih izpovedih nekdanjih judoistk, ki svojemu nekdanjemu trenerju Marjanu Fabjanu očitajo spolno, fizično in psihično nasilje, je za časopis Dnevnik javno spregovorila še mama nekdanje Fabjanove vrhunske tekmovalke. Povedala je, da so bile bolečine, udarci in vpitje stalnica njenih treningov, a je hči vse to dolgo prikrivala pred mamo. "Nobena njena medalja ni bila vredna nasilja, ki ga je doživljala. Vseskozi sem čutila, da nekaj ni v redu, a hčeri zato, ker je vselej zanikala in skrivala, da se dogaja kaj spornega, nisem mogla pomagati," je povedala mama neimenovane judoistke, ki je o situaciji obvestila takratno vodstvo Judo zveze Slovenije, ki pa naj bi vse skupaj pometlo pod preprogo.

Sogovornica je v pogovoru za časopis Dnevnik, ki je prvi članek v zvezi z domnevnimi psihičnimi, fizičnimi in spolnimi zlorabami priznanega trenerja juda Marjana Fabjana objavil pred natanko mesecem dni, povedala, da se je hči Fabjana zelo bala in doma ni nikoli tožila o tem, kaj se dogaja na treningih. O vseh grozotah je spregovorila šele kasneje, med daljšo rehabilitacijo po poškodbi, ko se je odločila zapustiti celjski judo klub Sankaku.

Mama nekdanje judoistke je povedala, da bi njena hči po poškodbi morala po navodilu zdravnika počivati devet mesecev, a da naj bi jo Fabjan začel že po nekaj dneh rehabilitacije klicati po telefonu in spraševati, kdaj se namerava vrniti na trening. Hči se je znašla v hudi stiski, ni se mu več hotela oglašati, postala je razdražljiva in obupana. Čez čas se je končno opogumila in se zaupala mami, poroča Dnevnik.

Spolno nadlegovanje in udarci z bambusovo palico

"Povedala mi je, da jo je Fabjan na pripravah v Sloveniji spolno napadel, a se mu je uprla. Zaupala mi je, da jo je, ko je dopolnila 18 let, pozno v noč zasliševal o njenem spolnem življenju, nedolžnosti in morebitni frigidnosti. Končno mi je priznala tudi, da njene modrice na nogah, o katerih sem jo večkrat spraševala, niso bile posledice iger lovljenja s pasovi na treningih, kot je trdila dotlej, ampak je šlo za Fabjanove udarce z bambusovo palico. Bila sem v šoku, čutila sem jezo in nemoč," je priznala mama judoistke.

Povedala je še, da sta z možem o Fabjanovem nedopustnem ravnanju obvestila takratno vodstvo Judo zveze Slovenije (JZS), ki pa je po tem, ko je njuna hči na svojo željo prejela izpisnico iz celjskega kluba in je morala za to plačati zajetno odškodnino, zadevo s pojasnilom, 'da ulične debate ne sodijo v javnost in jih je treba v dobro juda in celotne organizacije JZS prekiniti', pometla pod preprogo.

