Marjana Fabjana so pozvali k umiku, a je to zavrnil

Judo zveza Slovenije je v zadnjih dneh sprejela več korakov za zaščito domnevnih žrtev in vzpostavitev varnega okolja v športu, potem ko se je v javnosti pojavilo več opozoril na neprimerno vedenje trenerja Marjana Fabjana iz Judo kluba Z’dežele Sankaku. Pozvali so ga, da začasno preneha opravljati svoje delo, a je to zavrnil.

V četrtek, 10. julija, so predstavniki zveze opravili sestanek s Svetovno judo zvezo in njihovim pravnikom, da bi skupaj poiskali najboljšo rešitev za obravnavo primera. Na tej podlagi je Judo zveza Slovenije vljudno pozvala Judo klub Z’dežele Sankaku, naj trener Marjan Fabjan do zaključka predkazenskega postopka prostovoljno začasno preneha vodenje treningov in druge aktivnosti v klubu.

Prejeli so negativen odgovor

Poleg tega je 15. julija potekal še delovni posvet z Varuhom športnikovih pravic dr. Rožletom Prezljem, kjer so pregledali trenutne mehanizme zaščite v športu in se pogovorili o najboljših preventivnih ukrepih za varno okolje, še posebej za otroke in mlade. Kljub predstavljenim ukrepom in preventivnim priporočilom je Judo zveza prejela negativen odgovor glede obeh predlogov tako od kluba kot tudi od trenerja Marjana Fabjana.

Za dodatno zaščito vseh vključenih so na spletni strani Judo zveze Slovenije omogočili neposredno povezavo do sistema Žvižgač, ki športnikom in deležnikom omogoča anonimno prijavo domnevnih zlorab.

