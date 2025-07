Ženska, ki je posnela škandal poletja: "To je skriti blagoslov za partnerje posnetih" #video

Po škandalu, o katerem govori ves svet, se je oglasila ženska, ki je posnela in objavila viralni video. "Žal mi je, da sem tem ljudem obrnila življenje na glavo, ampak kdor se zaplete v tvegane igre, mora biti pripravljen na posledice,'' je dejala in dodala, da upa, da bo ta situacija ''skriti blagoslov'' za partnerje posnetih, da bodo lahko dobili novo priložnost za srečo.

Direktor tehnološkega podjetja Astronomer Andy Byron in kadrovska direktorica v tem istem podjetju Kristin Cabot si koncerta Coldplaya v Bostonu ne bosta zapomnila po pesmih, ki jih je prepevala skupina in odličnem razpoloženju, temveč po tem, da je bila njuna afera razkrita s kamero imenovano "kiss cam". Gre za kamero, s katero v občinstvu iščejo zaljubljene pare in jih predvajajo na velikem ekranu, oni pa naj bi se, ko jih ta ujame, poljubili.

"Poglejte ta dva! Kaj? Oh, morda imata afero ... ali pa sta samo res, res sramežljiva!" je, ko ju je pokazala kamera in sta se skušala skriti, na glas dejal Chris Martin.

Andy Byron in Kristin Cabot Foto: Astronomer

Potem ko se je posnetek začel hitro širiti po družbenih omrežjih, je Grace Springer, ženska, ki je vse posnela in posnetek objavila na TikToku, spregovorila za The Sun.

Pravi, da ni vedela, za kaj gre, a ji je vseeno žal za vse. ''Nisem imela pojma, kdo je par. Mislila sem le, da sem ujela zanimiv odziv, zato sem se odločila, da ga objavim. Žal mi je, da sem tem ljudem obrnila življenje na glavo, ampak kdor se zaplete v tvegane igre, mora biti pripravljen na posledice,'' je dejala in dodala, da upa, da bo ta situacija ''skriti blagoslov'' za partnerja posnetih, da bosta lahko dobila novo priložnost za srečo.

Žena direktorja Megan Kerrigan Byron je kmalu po odkriti moževi aferi odstranila njegov priimek s svojega profila na Facebooku, nato pa je profil zaradi javnega interesa deaktivirala.