A. T. K., STA

8. 8. 2025,
23.07

49 minut

Petek, 8. 8. 2025, 23.07

49 minut

Šeško opravil zdravniški pregled ob prestopu v Manchester United, v soboto uradna predstavitev

A. T. K., STA

Benjamin Šeško

Benjamin Šeško se bo v soboto predstavil navijačem Manchester Uniteda.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je danes opravil zdravniški pregled ob prestopu k angleškemu prvoligašu Manchester Unitedu. Ta ga bo kot svojo novo okrepitev uradno predstavil v soboto, je zapisal italijanski novinar Fabrizio Romano. Dvaindvajsetletni napadalec se je z Angleži dogovoril za sodelovanje do leta 2030.

Benjamin Šeško, za katerega sta se resno zanimala še dva angleška prvoligaša tudi Arsenal in nazadnje Newcastle, je s prestopom iz Leipziga v Manchester United postal slovenski rekorder glede na višino prestopnega zneska. Angleži bodo zanj nemškemu prvoligašu plačali 76,5 milijona evrov, skupna vsota pa lahko z dodatki naraste na 85 milijonov evrov.

Kar 195 centimetrov visoki Slovenec bo po četrtkovem poročanju angleških in tudi slovenskih medijev pri rdečih vragih tedensko prejemal po približno 185.000 evrov. Kot je poročal The Sun, bo Šeško s tem sicer šele osmi najbolje plačani igralec Uniteda za Casemirom, ki prejema kar 400.000 evrov na teden, Brunom Fernandesom, Jadonom Sanchom, Masonom Mountom, Matthijsom de Ligtom, Harryjem Maguierejem in Matheusom Cunho.

Manchester United, ki je v prejšnji sezoni močno razočaral s 15. mestom v domači ligi, je na trenerskem mestu zadržal Rubena Amorima, ta pa je poleti pred Šeškom že dobil nekaj odmevnih okrepitev, kot so Bryan Mbeumo, ki je za 75 milijonov evrov prišel iz Brentforda, Matheus Cunha, ki je za 74,2 milijona prišel iz Wolverhamptona, in Diego Leon, ki je za štiri milijone evrov prestopil iz Cerra Portena.

