Novi spopadi v Siriji, vključil se je tudi Izrael

V Izraelu so v soboto pozno zvečer potekale demonstracije, na katerih je več deset tisoč ljudi pozvalo k izpustitvi vseh talcev, ki jih palestinsko islamistično gibanje Hamas še vedno zadržuje na območju Gaze, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V mestu Suvajda na jugu Sirije pa so danes izbruhnili novi medetnični spopadi, v katerih sta bila ubita najmanj dva človeka, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. To je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prvi incident s smrtnimi žrtvami od prekinitve ognja prejšnji mesec.

Poudarki dneva:



15.03 Novi spopadi na jugu Sirije zahtevali smrtne žrtve

10.09 Množične demonstracije v Izraelu

15.03 Novi spopadi na jugu Sirije zahtevali smrtne žrtve

Po poročanju sirske državne televizije so oborožene skupine napadle osebje sirskih notranjih varnostnih služb, pri čemer so ubile enega pripadnika varnostnih sil, več ljudi je bilo ranjenih. Umrl naj bi tudi en pripadnik lokalnih borcev. Oborožene skupine naj bi tudi obstreljevale več vasi v provinci Suvajda.

V provinci je sredi julija izbruhnilo medetnično nasilje med druzi in sunitskimi beduini, zaradi česar je vlada tja napotila varnostne sile. Z zračnimi napadi se je nato vključil tudi Izrael, ki se razglaša za zaščitnika druzov.

Spopadi, ki so po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice v tednu dni zahtevali okoli 1.400 življenj, so se glede na trditve sirske vlade ustavili 20. julija.

Vlada v Damasku je napovedala, da bo preiskala julijsko nasilje v provinci. Odbor, zadolžen za preiskavo, se je na prvi seji sešel v soboto, poroča AFP.

10.09 Množične demonstracije v Izraelu

Po navedbah združenja za družine talcev in pogrešanih se je na ulicah Tel Aviva zbralo okoli 60 tisoč ljudi. Protesti so po poročanju časnika Times of Israel potekali tudi v nekaterih drugih izraelskih mestih. Časnik navaja, da so bile to ene najbolj množičnih demonstracij v zadnjih tednih.

Demonstracije so potekale po tem, ko je Hamas objavil video posnetek 24-letnega talca. Ta na posnetku koplje v ozkem predoru in je videti močno izčrpan. Ob tem med drugim pove, da je julija kdaj v celem dnevu dobil za jesti le fižol in lečo, včasih pa celo ničesar.

Družina talca, ki ga je Hamas zajel na glasbenem festivalu med vdorom v Izrael 7. oktobra 2023, Hamasu očita načrtno stradanje 24-letnika, ki ga zadržujejo na območju Gaze.

Prebivalstvo območja Gaze se zaradi izraelskih blokad dobav pomoči sooča s katastrofalnim pomanjkanjem, številni, predvsem otroci, umirajo zaradi podhranjenosti in lakote. Zaradi slabšanja razmer v razdejani enklavi se Izrael sooča z rastočim diplomatskim pritiskom, mednarodne človekoljubne organizacije pa vse bolj opozarjajo, da se v Gazi dogaja genocid.