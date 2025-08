Slovenska reprezentanca je na prvem svetovnem prvenstvu v košarki na vozičkih 3 na 3 v Južni Afriki osvojila 12. mesto. Slovenijo je vodil trener Žiga Kobaševič, igrali pa so Milan Slapničar, Robi Bojanec, David Škorjanc in Haris Kuduzović.

Slovenija je v predtekmovalni skupini zbrala po dve zmagi in poraza, na zadnji tekmi rednega dela proti Avstraliji pa se je težje poškodoval Robi Bojanec.

Premagala je Južno Afriko s 6:5 in Malezijo s 13:4, izgubila pa proti Poljski z 10:21 in Avstraliji s 5:11. V boju za četrtfinale je nato klonila proti Avstriji s 5:11, potem pa izgubila še tekmi v boju za razvrstitev od 9. do 14. mesta proti Veliki Britaniji s 6:14 in Egiptu z 9:15.