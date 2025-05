Slovenski košarkarji na vozičkih prvič zmagovalci regionalne lige

V 17. sezoni regionalne lige je to prva zmaga slovenske ekipe. Pred tem so 15 lovorik zbrale ekipe iz Bosne in Hercegovine, enkrat je bil prvak KKI Zagreb, so danes sporočili iz krovne zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.

Foto: Drago Perko

Izbranci selektorja Žige Kobaševiča so v finalu z 79:70 premagali osemkratne prvake lige KKI Vrbas iz Banja Luke. Po zaostanku v prvem prvem polčasu (33:41) so slovenski košarkarji dobili tretjo (24:11) in četrto četrtino (22:18). Slovenski košarkarji so igrali prvi finale; Enis Musić in Milan Slapničar sta dosegla po 18 točk, 16 jih je dodal David Škorjanc, 14 Nicola Favretto, 11 Haris Koduzović, dve pa Matej Arh. V dresu podprvakov je Vlada Švraka dosegel 27 točk.

Tretje mesto je osvojil črnogorski KK OSI Paramont, ki je bil z 90:83 boljši od KIK Zmaj; v boju za peto mesto je KIK Una Sana porazila Parasport Croatia (52:67).

Foto: Drago Perko

V najboljši peterki sezone so Amir Čolić (KK OSI Paramont), Strahinja Rosuljaš (KIK Zmaj), Haris Kuduzović (Parasport Slovenia), Ademir Demirović (KKI Vrbas) in Milan Slapničar (Parasport Slovenia).