Košarka na vozičkih: v soboto finale v Hali Tivoli, slovenski košarkarji za zlato

H koncu gre tekmovanje v regionalni košarkarski ligi na vozičkih. Finalni turnir bo to soboto v ljubljanski Hali Tivoli. Brezplačne vstopnice so na voljo na spletni strani www.zsis.si.

V tej sezoni, ki je že 17. po vrsti, tekmuje v ligi šest ekip iz štirih držav. V organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije se za prvaka merijo: KK OSI Paramont (Črna Gora), KKI Vrbas, KIK Zmaj Gradačac in KIK Una Sana (vsi Bosna in Hercegovina), Parasport Croatia (Hrvaška) in Parasport Slovenia (Slovenija). Soorganizator finalnega turnirja v Hali Tivoli je Zveza za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite. Finalni turnir bo potekal v soboto, 17. maja, v Ljubljani, v Hali Tivoli. Na sporedu bodo tekme za peto, tretje in prvo mesto.

Slovenski košarkarji so v rednem delu po vrsti premagali KKI Vrbas, KK OSI Paramont, KIK Una Sano in Zmaj Gradačac. V polfinalu so naši košarkarji še enkrat vzeli mero ekipi Zmaj Gradačac (75:53) in se uvrstili v finale, ki bo v soboto, 17. maja, ob 18. uri v ljubljanski Hali Tivoli. Tekmec Parasport Slovenie bo ekipa KKI Vrbas iz Banja Luke. Klub je bil ustanovljen leta 2002, v ligi je osvojil osem naslovov, letos pa brani lovoriko v Hali Tivoli, kjer je lani v finalu porazil Zmaj Gradačac. Slovenski košarkarji so lani osvojili bron.

Za Slovenijo bodo v Hali Tivoli igrali Haris Kuduzović, Klemen Lokar, Boštjan Ceglar, Enis Musić, Matej Arh, Robi Bojanec, Simon Gračner, Nicola Favretto, Davide Da Rin, David Škorjanc, Milan Slapničar in Mitja Breg. Ekipo vodi trener Žiga Kobaševič, njegov štab sestavljajo pomočnik Aleš Povše, kondicijski trener Saša Ogrizović, mehanika Milan Stanič in Marino Popovič, ter Žiga Podkrižnik.

''Čaka nas še sklepno dejanje letošnje sezone, veliki finale in tekma za naslov prvaka. Nasproti nam bo stala najtrofejnejša ekipa naše širše regije, ki je bila v takšnem položaju bistveno večkrat kot mi, zato lahko brez slabe vesti rečemo, da so favoriti tega dvoboja. Vsekakor pa imamo tudi mi svojo računico, nikakor ne bomo šli v tekmo z belo zastavo, čvrsto se jim bomo postavili po robu. Računamo tudi na pomoč šestega igralca, publika, ki nam bo dala še dodatno energijo, zato vse res lepo vabim v Halo Tivoli,“ pred finalom pove trener Žiga Kobaševič.