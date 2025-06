Thierry Neuville je dvakrat prebil gumo. Foto: Guliverimage Makadamske grške ceste so ene najbolj krutih na dirkah svetovnega prvenstva, kar so že prvo dopoldne dirke izkusili mnogi, tudi favoriti. Aktualni svetovni prvak Thierry Neuville (Hyundai) je med prvimi prebil pnevmatiko. Izgubil je 40 sekund. Pozneje je prebil še eno gumo in skupaj izgubil skoraj tri minute. Je pa dan končal z najhitrejšim časom sedme hitrostne preizkušnje. To mu sicer veliko ne pomaga, saj je na osmem mestu. "Pritiskal sem na polno. Zaslužil bi si več. A ta dirka je loterija," je dejal Belgijec.

Poglejte vrhunce petkovega dirkanja v Grčiji:

Sebastien Ogier je najbolje uvrščeni Toyotin voznik. Foto: Guliverimage V prvenstvu po šestih dirkah s 133 točkami vodi Elfyn Evans (Toyota), ki je zmagal na dveh dirkah. Drugi je Sebastien Ogier (Toyota), ki ima 114 točk, dobil je tri od štirih dirk, na katerih je nastopil. Še točko manj ima Kalle Rovanperä (Toyota). Na četrtem mestu je Ott Tänak (Hyundai). Ima 108 točk, a bi lahko zaostanek nekoliko zmanjšal, saj vodi po petkovem delu relija Akropolis. V soboto in nedeljo bodo odpeljali še 10 hitrostnih preizkušenj.

Reli Akropolis, po sedmi hitrostni preizkušnji:



1. Ott Tänak (Hyundai)

2. Adrien Fourmaux (Hyundai) +3,0

3. Sebastien Ogier (Toyota) +16,9

4. Elfyn Evans (Toota) +1:21,5

5. Gregoire Munster (M-Sport Ford) +1:43,3

6. Takamoto Katsuta (Toyota) +2:34,3

7. Kalle Rovanaperä (Toyota) +2,38,1

8. Thierry Neuville (Hyundai) +2,38,3