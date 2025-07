Hyundai je po zelo dobro sprejetem ioniqu 5 N razkril še podobno športno različico za prenovljeni model ioniq 6. Oba si delita isti pogon, vozniško pa naj bi se oba avtomobila vendarle dovolj razlikovala. Ioniq 6 N je večji in zato pri vožnji še natančnejši.

Hyundai Ioniq 6 N je dolg 4,93 metra, širok je 1,94 metra, visok 1,49 metra in ima 2,96 metra medosne razdalje.

Od ioniqa 5 N je daljši za 22 centimetrov

V primerjavi s klasično različico je dobil šest centimetrov širše koloteke in je v primerjavi z ioniqom 5 N kar opaznih 22 centimetrov daljši. Tudi to napoveduje drugačno vozno dinamiko.



Sistemska moč pogona je 448 kilovatov (kW) oziroma 609 “konjev” (166 kW spredaj, 282 kW zadaj), s funkcijo “boost” je mogoče sistemsko moč kratkotrajno povečati do 478 kilovatov (650 “konjev”).

Kapaciteta baterije je 84 kilovatnih ur (kWh), kar se v primerjavi s prvim športnim modelom ni spremenilo.

Vse to omogoča pospešek do 100 kilometrov na uro v 3,2 sekunde in najvišjo hitrost do 257 kilometrov na uro. Pri Pirelliju so zanj razvili namenske 20-palčne pnevmatike (275/35R20).

Proizvodnja v Koreji se bo začela še letos, cene pa za zdaj še niso znane. Tekmecev na trgu med električnimi avtomobili ni prav veliko. Poleg brata ioniqa 5 N je to predvsem tesla model 3 performance.

