Z Enervitom na Vuelto #nagradnaigra

Kolesarstvo je pri nas več kot le šport – je gibanje, skupnost in strast. In Tadej Pogačar je v tem obdobju zagotovo njeno srce. Enervit, prehranska znamka, ki podpira vzdržljivostne športnike po vsem svetu, je to poletje zagnala vseslovensko nagradno igro, ki združuje moč športa z močjo personalizirane komunikacije.

Nagradno igro je zasnovalo podjetje Sedem d. o. o., a ta nagradna igra ni klasična. Nadgradili smo jo z edinstveno izkušnjo, ki jo poganja umetna inteligenca. Vsak udeleženec po sodelovanju prejme personalizirano sporočilo Tadeja Pogačarja. Gre za poseben, čustveno obarvan trenutek, ki poveže blagovno znamko z navdihom enega največjih kolesarjev našega časa.

Sodelovanje je hitro in enostavno: uporabnik po nakupu Enervit izdelka na spletni strani vnese številko računa in svoje podatke, sistem pa ga takoj razveseli z navdihujočim sporočilom in vključi v žreb za glavno nagrado – potovanje na Vuelto 2025. Med preostalimi nagradami so tudi športni dodatki s podpisom Tadeja Pogačarja.

Kampanja s svežim pristopom vabi potrošnike, da se z Enervit izdelki aktivno vključijo v svet kolesarstva – in si hkrati pridobijo priložnost za nepozabno doživetje na Vuleti.

Naročnik oglasnega sporočila je ENERVIT.