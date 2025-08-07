Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Četrtek,
7. 8. 2025,
15.37

48 minut

Ballon d'Or

Jan Oblak med finalisti za prestižno priznanje

Š. L.

Jan Oblak se je uvrstil med deset finalistov za trofejo Jašin.

Jan Oblak se je uvrstil med deset finalistov za trofejo Jašin.

Foto: Reuters

Slovenski zvezdnik Jan Oblak je bil izbran med deset finalistov za nagrado Jašin trofejo 2025, ki jo podeljujejo najboljšemu vratarju na svetu v okviru podelitve zlate žoge. Zmagovalec bo razglašen 22. septembra v Parizu.

Jan Oblak, kapetan slovenske reprezentance in dolgoletni vratar Atletica iz Madrida, je bil uradno imenovan med deset finalistov za prestižno priznanje Jašin, ki se podeljuje najboljšemu vratarju na svetu v okviru podelitve zlate žoge oziroma Ballon d'Or. Poleg Oblaka so med deseterico finalistov še Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Emiliano Martinez (Aston Villa), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) in Yann Sommer (Inter Milan). 

Jašinova trofeja je poimenovana po legendarnem sovjetskem vratarju Levu Jašinu, edinem vratarju, ki je osvojil Ballon d'Or. Nagrada je bila prvič uvedena leta 2019, med preteklimi dobitniki pa so bili Alisson, Donnarumma in Martinez.

32-letni Oblak je v sezoni 2024/25 že šestič v karieri osvojil priznanje Zamora, ki ga prejme vratar španskega prvoligaša z najmanjšim številom prejetih zadetkov, kar je rekord. Za Atletico Madrid je sicer nastopil na več kot 400 tekmah in odigral ključno vlogo pri uvrstitvi Slovenije na Euro 2024.

V izboru za glavno nagrado, Ballon d'Or, pa je še trideset imen. To so Ginaluigi Donnarumma, Serhou Guirassy, Denzel Dumfries, Desire Doue, Erling Haaland, Jude Bellingham, Viktor Gyökeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Robert Lewandowski, Khvicha Kvaratskhelia, Lautaro Martinez, Alexis Mac Allister, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Scott McTominay, Joao Neves, Nuno Mendes, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Fabian Ruiz, Declan Rice, Raphinha, Vinicius Jr., Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Vitinha, Florian Wirtz in Lamine Yamal.

V izboru za klub leta ostajajo Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool in PSG, v izboru za trenerja leta pa Antonio Conte (Napoli), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) in Arne Slot (Liverpool).

