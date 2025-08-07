Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
13.20

Osveženo pred

48 minut

FIFA

Četrtek, 7. 8. 2025, 13.20

48 minut

Lestvica Fifa

Španske nogometašice nove vodilne na lestvici Fifa

Avtor:
STA

španska ženska nogometna reprezentanca, liga naordov | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Španska ženska nogometna reprezentanca je na nedavnem evropskem prvenstvu v Švici po porazu proti Angliji osvojila drugo mesto, kljub temu pa je znova zasedla prvo mesto na jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Na drugo mesto so nazadovale ZDA, Slovenija pa je zadržala 38. mesto.

* Lestvica Fifa (7. avgust 2025):
 1. Španija        2066,79
 2. ZDA            2065,06
 3. Švedska        2025,26
 4. Anglija        2022,64
 5. Nemčija        2011,56
 6. Francija       1988,68
 7. Brazilija      1976,30
 8. Japonska       1971,05
 9. Kanada         1767,83
10. Severna Koreja 1944,22
...
38. Slovenija      1575,61
...

 

FIFA
