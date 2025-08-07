Četrtek, 7. 8. 2025, 13.20
48 minut
Lestvica Fifa
Španske nogometašice nove vodilne na lestvici Fifa
Španska ženska nogometna reprezentanca je na nedavnem evropskem prvenstvu v Švici po porazu proti Angliji osvojila drugo mesto, kljub temu pa je znova zasedla prvo mesto na jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Na drugo mesto so nazadovale ZDA, Slovenija pa je zadržala 38. mesto.
1. Španija 2066,79
2. ZDA 2065,06
3. Švedska 2025,26
4. Anglija 2022,64
5. Nemčija 2011,56
6. Francija 1988,68
7. Brazilija 1976,30
8. Japonska 1971,05
9. Kanada 1767,83
10. Severna Koreja 1944,22
...
38. Slovenija 1575,61
...