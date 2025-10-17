Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Fifina lestvica reprezentanc

Slovenski nogometaši na jakostni lestvici izgubili eno mesto

Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife izgubila eno mesto in je zdaj 51. Še naprej vodi evropski prvak Španija, medtem ko je Argentina s tretjega napredovala na drugo mesto, Francija pa z drugega padla na tretje mesto. Med deseterico je spet Nemčija.

V najboljši deseterici so še Anglija, Portugalska, Nizozemska, Brazilija, ki je po porazu na prijateljski tekmi z Japonsko izgubila mesto, Belgija in Italija. Iz deseterice je izpadla Hrvaška, ki je zdaj 11.

Med tekmeci Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 je prepričljiva Švica zadržala 17. mesto, Švedska je po slabih predstavah izgubila osem mest in je 40., Kosovo pa je pridobilo sedem mest in je 84.

Lestvica Fife:

1. (1) Španija 1880,76 točk
2. (3) Argentina 1872,43
3. (2) Francija 1862,71
4. (4) Anglija 1824,30
5. (5) Portugalska 1778,00
6. (7) Nizozemska 1759,96
7. (6) Brazilija 1758,85
8. (8) Belgija 1740,01
9. (10) Italija 1717,15
10. (12) Nemčija 1713,30
...
17. (17) Švica 1653,32
40. (32) Švedska 1496,99
51. (50) Slovenija 1462,93
84. (91) Kosovo 1284,73
