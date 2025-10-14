Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak ni še nikoli nastopil na svetovnem prvenstvu. Po ponedeljkovem domačem remiju s Švico (0:0) se je skupaj s soigralci znašel v zagati, saj v boju za drugo mesto kvalifikacijski skupini za SP 2026 ni več odvisen le od svojih rezultatov. Škofjeločan vseeno še verjame v srečen konec, vsem kritikom igre izbrane vrste, pod katero se je podpisal selektor Matjaž Kek, pa daje vedeti, da bi se lahko bolj tvegana in odprta igra proti Švici končala pogubno za Slovenijo.

Slovenija se lahko že dolgo pohvali z vratarji svetovnega kova. Takšen je bil Samir Handanović, takšen je tudi njegov naslednik Jan Oblak. Dolgoletni prvi vratar madridskega Atletica je vajen velikih tekem, z reprezentanco pa še ni izpolnil največje želje, nastopa na svetovnem prvenstvu. Želja, da bi zaigral na Euru, se mu je izpolnila lani, pri 32 letih pa se zaveda, kako bi mu lahko, če se Kekova četa ne bi vmešala v boj za nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, morda odpeljal še zadnji tovrstni vlak v karieri.

Jan Oblak se je z nastopom proti Švici (0:0) na večni slovenski lestvici na šestem mestu izenačil s predhodnikom Samirjem Handanovićem. Oba sta zbrala 81 nastopov. Škofjeločan, vajen postavljanja novih mejnikov v klubskem nogometu v Španiji, bo tako novembra postal slovenski samostojni rekorder med čuvaji mreže. Foto: Getty Images

Trenutno tretje mesto v skupini, kjer Slovenija po štirih krogih za drugouvrščenim Kosovom zaostaja štiri točke in novembra v zaključku ciklusa ne bo več odvisna zgolj od svojih rezultatov, ne podaja razloga za pretiran optimizem. Tudi zaradi tega je bilo pri izkušenem kapetanu, ko je po remiju s Švico (0:0), na katerem ni Slovenija sprožila niti enega strela v okvir vrat tekmeca, stopil pred novinarje, zaznati razočaranje in nezadovoljstvo. Njegov cilj, podobno velja tudi za soigralce, je bila namreč domača zmaga.

Lahko bi bolj tvegali, a je to dvorezen meč

"Razočaran sem, ker nam ni uspelo. Z naše strani smo odigrali tekmo tako, kot je treba igrati proti Švici. Na žalost nismo imeli veliko priložnosti za zadetek. Noben protinapad nam ni uspel na način, kot smo si ga želeli. Zavedali smo se, da bi bile te tri točke zelo pomembne, a smo žal vzeli le eno," je dejal 81-kratni reprezentant, ki je prejšnji mesec proti Švicarjem prejel tri zadetke, tokrat pa ohranil mrežo nedotaknjeno.

Slovenska mreža je ostala nedotaknjena proti vodilni ekipi skupine, a je na smolo gostiteljev veljalo podobno tudi za Švico. Foto: Aleš Fevžer

"Švica je reprezentanca, ki igra lep nogomet. Vsak njej reprezentant ve, kaj mora početi na igrišču. Zavedali smo se, da bo težko. Mogoče bi lahko v nekem trenutku bolj tvegali, a je to dvorezen meč," je dal vedeti, kako bi lahko Švicarji, ki kraljujejo v tej skupini in niso prejeli še niti enega zadetka, kaznovali vsako bolj tvegano in drzno slovensko potezo.

Zato se je Slovenija po mnenju Oblaka, podobno pa je pojasnjeval tudi njegov selektor Matjaž Kek, raje oprijela taktičnega načrta, da skuša tekmecu zagosti prek tranzicije, v katerem izmed protinapadov, kjer pa so izostale natančnejše zadnje podaje. "Skušali smo pripeljati tekmo do konca, ustvariti kakšno priložnost in zadeti, a nam to ni uspelo. Zato ne more biti nobeden zelo zadovoljen s to točko," ni skrival nezadovoljstva po še četrti tekmi v kvalifikacijah za SP 2026, na kateri je Slovenija neuspešno naskakovala prvo zmago.

Osredotočiti se le na tekmo s Kosovom

Tudi Jan Oblak je pričakoval, da bi se lahko tekma med Švedsko in Kosovom razpletla drugače kot pa z zmago gostov. Foto: Aleš Fevžer Slovenija si je v kvalifikacijskem ciklusu za SP 2026 obetala več točk, a se lahko po štirih nastopih pohvali le s tremi. Še bolj pa pogreša zadetke. Dosegla je le dva, na zadnjih treh tekmah pa ni niti enkrat zatresla mreže tekmece. Za nameček so po remiju proti Švici izvedeli še za neprijetno novico iz Göteborga, kjer je Kosovo presenetil Švedsko (1:0) in ušel Sloveniji na štiri točke naskoka.

"Razplet druge tekme v skupini nam ni šel na roko, a ne smemo razmišljati o tem. V november (Slovenija bo prihodnji mesec najprej gostila Kosovo, nato pa še gostovala na Švedskem, op. p.) treba iti s čisto glavo in razmišljati le o tem, kako premagati Kosovo. Kaj bo, če bo, kako bo … To bomo že videli. Tega noben ne ve. Moramo pa se osredotočiti na domačo tekmo s Kosovom, jo zmagati, potem pa iti naprej," mu matematika sporoča, kako ima Slovenija še vedno možnosti za skok na drugo mesto.

Za kaj takšnega pa potrebuje nujno 15. novembra zmago v Stožicah nad Kosovom, nato pa še tri dni pozneje odvisno od razpleta srečanja v Prištini med Kosovom in Švico uspešno gostovanje na Švedskem. Najverjetneje bi morali Oblak in druščina iskati v Skandinaviji zmago, če pa bi jim priskočila na pomoč vodilna Švica in v Prištini podobno kot v Baslu premagala Kosovo, bi Slovencem za udeležbo v play-offu 18. novembra zadostovala že točka proti Švedski.

Kapetan stopil v bran filozofiji selektorja

Matjaž Kek je s Slovenijo nanizal dva remija brez zadetkov. Foto: Aleš Fevžer O tem pa Oblak noče razmišljati, želi se osredotočiti le na naslednjo tekmo s Kosovom, na kateri bo skušala Slovenija prekiniti strelski post, ki se vleče že vse od uvodne tekme s Švedsko.

"Ne dajemo zadetkov, a jih, če igramo na način, kot smo proti Švici v Ljubljani, tudi težko prejemamo. Če igramo nogomet "gor-dol", nam to ne odgovarja. To smo videli že na prvi tekmi proti Švedski kot tudi v Baslu proti Švici. Smo ekipa, ki se mora dobro postaviti na igrišču. Vsak igralec mora stati za žogo, se boriti do maksimuma in čakati na priložnost. Ponavadi je priložnost vedno prišla, tokrat pa na žalost nismo imeli nobene resne. Na splošno gledano pa smo na vsaki prejšnji tekmi, tudi v prejšnjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo kot tudi na samem Euru vedno prišli do teh priložnosti. Zato moramo biti kompaktna ekipa," je podprl filozofijo, ki jo podpira selektor Matjaž Kek in od nje ne misli odstopati tudi v prihodnje.

Slovenski navijači so v ponedeljek zaman čakali na zadetek v mreži Švice. Foto: Aleš Fevžer

"Po mojem igramo na primeren način glede na karakter fantov in kakovost. Če gledate drugi polčas proti Kosovu in če bi izkoristili tiste priložnosti, bi se danes drugače pogovarjali. Bili smo tudi prva ekipa, ki je resno ogrozila Švico v teh kvalifikacijah. Jasno pa je, da hočemo zmagati. Kar pa se tiče drugačne filozofije, pa boste morali poiskati mogoče koga novega oziroma ga prepričati, da vnese nov veter v reprezentanco," ostaja 64-letni strateg iz Maribora prepričan, da je igra, kakršno je v tem mesecu prikazala Slovenija v Prištini in Ljubljani, najbolj primerna za uresničitev cilja. V to je prepričan tudi kapetan Oblak, a se tudi zaveda, kako bi za kaj več, to pa so v prvi vrsti zmage v kvalifikacijskem ciklusu, potrebovala Slovenija še zadetke. Teh pa že dolgo ni bilo.

Oblak je letos že nastopil v ZDA

Delček razloga, zakaj jih ni, je kapetan Slovenije iskal tudi v drugačnem formatu kvalifikacij, ki v štiričlanski sestavi ne ponuja lažje premagljivega avtsajderja, na katerem bi lahko popravljal gol razliko in si izboljševal samozavest. "Vedeli smo, da bo težko. Zdaj smo v položaju, ki ni rožnat, a ne preostane nam nič drugega, kot verjeti. Zdaj moramo premagati Kosovo in potem iti naprej še na tekmo s Švedsko. Še verjamemo," kot pravi športnik verjame do zadnjega, da bi lahko Slovenija prvič po letu 2010 nastopila na svetovnem prvenstvu.

Jan Oblak še verjame v srečen razplet za Slovenijo. Foto: Aleš Fevžer

To bi bila izjemna nagrada za njegovo bogato kariero, v kateri je izkusil že marsikaj. Letos je nenazadnje že nastopa na svetovnem prvenstvu v ZDA. Resda klubskem, a vseeno. Kaj vse bi dal Oblak, da bi ponovil izkušnjo še prihodnje leto, pred srečanji pa bi na modernih ameriških stadionih odmevala Zdravljica …