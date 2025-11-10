Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Fifa s 17,3 milijona evrov finančne pomoči igralcem

Fifa | Fifa bo priskočila na pomoč igralcem, ki ne bodo več prejemali plač zaradi finančnih težav delodajalcev. | Foto Reuters

Fifa bo priskočila na pomoč igralcem, ki ne bodo več prejemali plač zaradi finančnih težav delodajalcev.

Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza Fifa namerava s posebnim skladom pomagati profesionalnim igralcem v primeru neizplačanih plač. Fifa bo novemu skladu za obdobje od 2026 do 2029 namenila 20 milijonov dolarjev oziroma približno 17,29 milijona evrov. Po navedbah Fife bo natančna struktura sklada določena v tesnem sodelovanju s sindikati igralcev.

Fifin sklad naj bi posredoval v primerih, ko igralci ne bodo več prejemali plač, ker bodo imeli njihovi delodajalci finančne težave, sporočilo za javnost navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Srečanje v Rabatu v Maroku, ki se ga je udeležilo 30 sindikatov nogometašev s petih celin, se je osredotočilo na ukrepe za izboljšanje dobrega počutja in delovnih pogojev igralcev.

V tem okviru naj bi določili tudi minimalne standarde. Med drugim so potrdili, da mora biti med tekmami vsaj 72 ur časa za okrevanje in med sezonami vsaj 21 dni počitka.

Udeleženci so se dogovorili tudi o prihodnji udeležbi predstavnikov nogometnih sindikatov v različnih odborih Fife.

