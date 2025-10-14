Fifa bo pomagala Gazi pri izgradnji nogometne infrastrukture

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je zavezal, da bo pomagal pri obnovi nogometne infrastrukture v Gazi, ki je v zadnjih dveh letih utrpela hudo uničenje v izraelskih bombnih napadih, poroča britanska tiskovna agencija Reuters.

"To je nekaj, kar je za mednarodno nogometno zvezo izjemno pomembno, na voljo bomo za pomoč in si bomo prizadevali, da bo mirovni proces obrodil sadove. Vloga nogometa je združevati, dajati upanje in biti opora," je dejal Gianni Infantino med mirovnim vrhom v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk, kjer je podpisal dokument za regionalno stabilnost in obnovo.

Infantino je dodal, da bo Fifa pomagala pri vrnitvi nogometa tako v Gazi kot na širšem ozemlju Palestine, tako pri obnovi objektov, uničenih v izraelskih napadih, v katerih je umrlo več kot 67.000 ljudi, kot tudi pri začetku zbiranja sredstev za gradnjo novih igrišč in obuditvi mladinskih programov.

Foto: Reuters

"Skupaj s Palestinsko nogometno zvezo bomo pomagali pri gradnji nogometne infrastrukture v Gazi in ustvarili priložnosti za tamkajšnje otroke skozi igro," je dejal predsednik Fife.

Predsednik mednarodne zveze ni privrženec kaznovalnih ukrepov, naperjenih proti izraelski zvezi. Fifa tako še ni odločala o možnosti izključitve Izraela iz mednarodnega nogometa, čeprav je Palestinska nogometna zveza to zahtevala že lani, pri čemer je navedla diskriminatorno vedenje tamkajšnjih klubov.

"Iskreno povedano, ne vem, v kateri fazi je ta zahteva. Vem, da je primer pri naši pravni službi, vendar še nisem videl nobene analize. Predvidevam, da bodo zahtevo posredovali odboru v nadaljnjo odločitev, ko bo vse pripravljeno," pa je v zvezi s tem dejal podpredsednik Fife Victor Montagliani, še poroča Reuters.