Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
14. 10. 2025,
16.18

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
FIFA Gaza Palestina Gianni Infantino

Torek, 14. 10. 2025, 16.18

46 minut

Gianni Infantino

Fifa bo pomagala Gazi pri izgradnji nogometne infrastrukture

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Trump Infantino | Gianni Infantino se je med mirovnim vrhom v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk srečal tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. | Foto Reuters

Gianni Infantino se je med mirovnim vrhom v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk srečal tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Foto: Reuters

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je zavezal, da bo pomagal pri obnovi nogometne infrastrukture v Gazi, ki je v zadnjih dveh letih utrpela hudo uničenje v izraelskih bombnih napadih, poroča britanska tiskovna agencija Reuters.

"To je nekaj, kar je za mednarodno nogometno zvezo izjemno pomembno, na voljo bomo za pomoč in si bomo prizadevali, da bo mirovni proces obrodil sadove. Vloga nogometa je združevati, dajati upanje in biti opora," je dejal Gianni Infantino med mirovnim vrhom v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk, kjer je podpisal dokument za regionalno stabilnost in obnovo.

Infantino je dodal, da bo Fifa pomagala pri vrnitvi nogometa tako v Gazi kot na širšem ozemlju Palestine, tako pri obnovi objektov, uničenih v izraelskih napadih, v katerih je umrlo več kot 67.000 ljudi, kot tudi pri začetku zbiranja sredstev za gradnjo novih igrišč in obuditvi mladinskih programov.

Gaza, Izrael, humanitarna pomoč, vojna | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Skupaj s Palestinsko nogometno zvezo bomo pomagali pri gradnji nogometne infrastrukture v Gazi in ustvarili priložnosti za tamkajšnje otroke skozi igro," je dejal predsednik Fife.

Predsednik mednarodne zveze ni privrženec kaznovalnih ukrepov, naperjenih proti izraelski zvezi. Fifa tako še ni odločala o možnosti izključitve Izraela iz mednarodnega nogometa, čeprav je Palestinska nogometna zveza to zahtevala že lani, pri čemer je navedla diskriminatorno vedenje tamkajšnjih klubov.

"Iskreno povedano, ne vem, v kateri fazi je ta zahteva. Vem, da je primer pri naši pravni službi, vendar še nisem videl nobene analize. Predvidevam, da bodo zahtevo posredovali odboru v nadaljnjo odločitev, ko bo vse pripravljeno," pa je v zvezi s tem dejal podpredsednik Fife Victor Montagliani, še poroča Reuters.

žoga, fifa, SP 2026
Sportal Fifa predstavila uradno žogo SP 2026
Gianni Infantino
Sportal Infantino: Fifa ne more rešiti geopolitičnih težav
Alejandro Dominguez, predsednik CONMEBOL
Sportal Južnoameričani vztrajajo pri predlogu: na SP 2030 kar 64 reprezentanc?
FIFA Gaza Palestina Gianni Infantino
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.