R. P., STA

Sreda,
24. 9. 2025,
11.32

55 minut

Južnoameričani vztrajajo pri predlogu: na SP 2030 kar 64 reprezentanc?

R. P., STA

Alejandro Dominguez, predsednik CONMEBOL

Foto: Guliverimage

Južnoameriška nogometna zveza Conmebol si prizadeva za razširitev svetovnega prvenstva leta 2030 na 64 reprezentanc. Predsednik Conmebola Alejandro Dominguez je to željo izrazil v New Yorku med osebnim srečanjem s predsednikom svetovne zveze Fife Giannijem Infantinom.

"Verjamemo v zgodovinsko svetovno prvenstvo leta 2030," je Alejandro Dominguez zapisal na Instagramu ob fotografiji Infantina in drugih visokih južnoameriških uradnikov. Na srečanju sta bila prisotna celo predsednika Paragvaja in Urugvaja.

Časopis La Nacion, ki se sklicuje na ljudi blizu argentinskega predsednika zveze Claudia Tapie, je poročal, da je bil Gianni Infantino pobudnik srečanja in je podprl načrte Conmebola.

Predlog Južne Amerike je znan že mesece. Če bi bil uspešen, bi prvič v zgodovini na mundialu odigrali 128 tekem. Število ekip na svetovnem prvenstvu se je za zdaj povečalo z 32 na 48 ekip za prihodnje leto.

Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, na njem pa bo nastopilo "le" 48 reprezentanc. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Turnir bo čez slabih pet let v Argentini, Paragvaju, Urugvaju, Španiji, na Portugalskem in v Maroku. Načrti za novo širitev so bili v zadnjem času deležni številnih kritik, zlasti iz Evrope in njene krovne zveze Uefe.

