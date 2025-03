Neverjetno, kakšen predlog! Na SP 2030 kar 64 držav?

V novejšem obdobju zgodovine v nogometu, ki je že davno prerasel svoje osnovno poslanstvo najbolj priljubljenega moštvenega športa in postal prava neizprosna industrija, v kateri se pretakajo velike milijarde evrov, ne manjka sprememb. Mednarodna nogometna zveza se jih poslužuje tako v reprezentančnem kot tudi klubskem svetu. Svetovno prvenstvo, največje tekmovanje na svetu, ki poteka na vsake štiri leta, bo tako leta 2026 deležno odmevne spremembe. Zaživelo bo v novem tekmovalnem formatu, na njem pa bo na zelenicah v Kanadi, Mehiki in ZDA nastopilo rekordnih 48 reprezentanc.

Če bi Slovenija jeseni v kvalifikacijah za SP 2026 v skupini osvojila prvo mesto, bi si zagotovila nastop na mundialu. Drugo mesto jo pelje v dodatne kvalifikacije. Foto: Aleš Fevžer

Ko je mundial nazadnje gostoval v Severni Ameriki, bilo je leta 1994, se je za svetovni naslov potegovalo le 24 udeležencev. Prihodnje leto se jih bo kar dvakrat več, na seznam nastopajočih pa se bo skušala prebiti tudi Slovenija, ki bo pod vodstvom selektorja Matjaža Keka jeseni nastopila v kvalifikacijski skupini s Švico, Švedsko in Kosovom.

Ne le 48, ampak celo 64?

V čast stoletnici prvega SP v nogometu bo leta 2030 ena tekma SP 2030 odigrana tudi v Urugvaju. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ljubitelji nogometa, ki bodo imeli že letos opravka z revolucionarno potezo Fife, saj bo poleti v ZDA potekalo prvo razširjeno klubsko svetovno prvenstev s kar 32 udeleženci, se bodo morali tako na SP 2026 privaditi večjega števila tekem (104), na katerih ne bo vedno v ospredju vrhunska kakovost.

Po novem pa se šušlja celo o tem, da bi lahko že za naslednji velik dogodek – SP 2030 bo potekal kar v šestih državah, sprva (uvodne tri tekme) v Argentini, Paragvaju in Urugvaju, pozneje (načrtovana je 101 tekma) pa še v Maroku, Španiji in na Portugalskem – Fifa znova spremenila tekmovalni ustroj. Po novem obstaja predlog, da bi na SP 2030 nastopilo kar 64 reprezentanc. Torej kar dvakrat več kot na zadnjem svetovnem prvenstvu, kjer je leta 2022 v Katarju norela od sreče Messijeva Argentina.

Po poročanju časnika New York Times je predstavnik Nogometne zveze Urugvaja Ignacio Alonso na sredinem zasedanju izvršnega odbora Fife predlagal povečanju sodelujočih reprezentanc iz 48 na 64. Predlog je presenetil številne funkcionarje, ki so sodelovali na videokonferenci, predsednik Gianni Infantino pa ga je po poročanju časnika The Times označil za zanimivega in dodal, da bi ga bilo vredno temeljito preučiti.

SP 2026 bo potekalo v Mehiki, Kanadi in ZDA. Nastopilo bo 48 reprezentanc, skupno pa bodo odigrane 104 tekme. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

SP 2030 bo potekal tudi v Urugvaju in s tem obeležil stoletnico krstnega mundiala, na katerem je majhna južnoameriška država kot gostitelj leta 1930 tudi postala svetovni prvak. Če bi nastopilo 64 reprezentanc, bi bilo na SP 2030 odigranih kar 128 tekem. Vseh članic Fife je 211. Tako bi, če bo sprejet nov predlog, na svetovnem prvenstvu, ki je bil nekdaj rezerviran le za elito, nastopila skoraj vsaka tretja izbrana vrsta na svetu!