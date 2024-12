Slovenijo na žrebu za SP 2026 poljubila sreča!

V Zürichu je potekal žreb evropskih kvalifikacij za SP 2026. Slovenija se bo za kvalifikacijske točke potegovala v skupini B s Švico, Švedsko in Kosovom. Prvo mesto zagotavlja neposredno uvrstitev na SP 2026, drugo mesto pa pelje v dodatne kvalifikacije. Kekova četa se je tako v prvem kakovostnem bobnu izognila najbolj vročim evropskim velesilam, ki jih prihodnje leto čaka izločilni del lige narodov. Švica letos v ligi narodov ni navdušila in brez zmage izpadla v ligo B, kamor se je uvrstila Švedska, ki je bila najboljša v skupini C1. V njej je prehitela tudi Slovaško, s katero se bo Slovenija spomladi potegovala za obstanek v ligi B, Kosovo pa je v skupini C2 zaostal za Romunijo.

Kvalifikacijske skupine za SP 2026:

Boben 1 Boben 2 Boben 3 Boben 4 Boben 5 A Nemčija/Italija (Z) Slovaška Severna Irska Luksemburg B Švica Švedska Slovenija Kosovo C Portugalska/Danska (P) Grčija Škotska Belorusija D Francija/Hrvaška (Z) Ukrajina Islandija Azerbajdžan E Španija/Nizozemska (Z) Turčija Gruzija Bolgarija F Portugalska/Danska (Z) Madžarska Irska Armenija G Španija/Nizozemska (P) Poljska Finska Litva Malta H Avstrija Romunija Bosna in Hercegovina Ciper San Marino I Nemčija/Italija (P) Norveška Izrael Estonija Moldavija J Belgija Wales Severna Makedonija Kazahstan Liechtenstein K Anglija Srbija Albanija Latvija Andora L Francija/Hrvaška (P) Češka Črna gora Ferski otoki Gibraltar

Z - zmagovalec četrtfinalnega para lige narodov

P - poraženec četrtfinalnega para lige narodov

ANKETA Katero mesto bo osvojila Slovenija v kvalifikacijah za SP 2026, kjer se bo pomerila s Švico, Švedsko in Kosovom? Prvo. + 35,15 % 71 glasov

Drugo. + 38,12 % 77 glasov

Tretje. + 21,29 % 43 glasov

Četrto. + 5,45 % 11 glasov Oddanih 202 glasov

Žreb v Zürichu se je začel z nagovoroma predsednikov največjih nogometnih organizacij. Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je poudaril, kako so evropske reprezentance zmagale na 12 od 22 svetovnih prvenstev, njegov stanovski kolega, prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, pa je vsem udeležencem kvalifikacij zaželel veliko sreče, najboljšim izmed njih pa mesto na velikem odru.

Na svetovnem prvenstvu, ki bo leta 2026 potekalo na drugi strani Atlantika v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo nastopilo rekordnih 48 udeležencev. Tretjina jih bo prihajala iz Evrope (16). Stara celina se bo lahko tako pohvalila s tremi udeleženci več kot na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju (2022), ko je barve Uefe zastopalo 13 ekip.

Slovenija je nazadnje na svetovnem prvenstvu zaigrala leta 2010 v Južni Afriki, ko je bil njen selektor prav Matjaž Kek. Foto: Guliverimage

V evropskih kvalifikacijah za SP 2026 nastopa 54 od vseh 55 članic evropske nogometne družine. Zaradi suspenza je znova odsotna Rusija. Na plesu kroglic so sestavili 12 kvalifikacijskih skupin. V šestih je pet reprezentanc, v drugih šestih pa štiri reprezentance.

Žreb je postregel z zgodovinskim protokolom, saj so ekipe, ki so se uvrstile v četrtfinale lige narodov, izvedele, v katero kvalifikacijsko skupino za SP 2026 se bodo uvrstile v primeru napredovanja v polfinale oziroma izpada v četrtfinalu. Tako bo dokončen seznam vseh skupin znan šele spomladi.

Boleči slovenski spomini na Basel

Slovenija se je izognila reprezentanci, ki bo nastopila v četrtfinalu lige narodov. Iz prvega najmočnejšega bobna ji je ples kroglic, v katerem so sodelovali legendarni nogometaši in nogometašice Ariane Hings, Fernando Llorente, Robert Pires, Rachel Yankey in Gianluca Zambrotta, namenil Švico. Izbrana vrsta, prepolna kakovostnih nogometašev, je stalna udeleženka največjih tekmovanj, v letošnji ligi narodov pa se ni izkazala, saj je v skupini s Španijo, Dansko in Srbijo osvojila le dve točki in izpadla v ligo B.

Slovenija je leta 2015 v Baslu zapravila "zaključno žogico" za nastop na Euru 2016. Švicarji so še v 79. minuti zaostajali z 0:2, nato pa po preobratu zmagali s 3:2. Foto: Reuters

Slovenija se je s Švico že večkrat potegovala v skupini za največje tekmovanje. Na poti do SP 2002 je bila uspešna, Katančeva četa (2:2 doma in 1:0 v gosteh) se je za razliko od Švice uvrstila na veliko tekmovanje, v boju za SP 2014 (0:2 doma in 0:1 v gosteh) je krajšo potegnila Slovenija, podobno je bilo tudi v kvalikacijah za EP 2016 (1:0 doma in 2:3 v gosteh), kjer je Katančevo četo v Baslu od nepozabnega uspeha delilo le nekaj minut, saj je na odločilni tekmi v Švici skoraj do 80. minute vodila z 2:0.

Evrogol najstnika Šeška, ki je zaokrožil po svetu

Slovenija se je s Švedsko za točke merila le enkrat, pa še to v ligi narodov. Leta 2002 so najprej Skandinavci zmagali v Ljubljani (2:0), a je Slovenija pozneje nanizala boljše rezultate in v zadnjem krogu na krilih zlate točke (1:1) v Solni, po prekrasnem voleju jo je dosegel slovenski dragulj Benjamin Šeško, prehitela Švede in za razliko od nje obstala v ligi B lige narodov.

Nepozaben evrogol Benjamina Šeška na Švedskem:

Prihodnje leto se tako obeta vroč strelski spopad enih izmed najbolj opevanih (mladih) napadalcev v Evropi, Šeška (Leipzig) in Šveda madžarskih korenin Viktorja Gyökeresa (Sporting Lizbona).

Kek bi lahko poklical Gliho

Primož Gliha je še lani vodil Kosovo. Zdaj je njegov selektor Nemec Franco Foda. Foto: Reuters Tudi s Kosovom se je Slovenija do zdaj merila le v ligi narodov. Leta 2020, ko je blestela v ligi C in osvojila prvo mesto, je dvakrat premagala "nekdanje brate" iz skupne domovine Jugoslavije. V Prištini je Kekova četa zmagala z 1:0, v polno je meril Haris Vučkić, v Ljubljani pa z 2:1, ko je v izdihljajih srečanja z bele točke zadel Josip Iličić.

Slovenski selektor Matjaž Kek bo lahko pred začetkom kvalifikacijah povprašal za dobrodošel in koristen nasvet glede zmožnosti reprezentance Kosova zagotovo rojaka Primoža Gliho, ki je v dveh različnih časovnih obdobjih za kratko vodil omenjeno izbrano vrsto. Nazadnje v kvalifikacijah za Euro 2024.

Primerjava tekmecev v skupini B za SP 2026:

Švica Švedska Slovenija Kosovo Uvrstitev na FIFA lestvici: 20. 27. 55. 99. Selektor: Murat Yakin (Švi) Jon Dahl Tomasson (Dan) Matjaž Kek (Slo) Franco Foda (Nem) Kapetan: Granit Xhaka Victor Lindelöf Jan Oblak Amir Rrahmani Vrednost ekipe: 171,7 milijona evrov 324,7 milijona evrov 138,65 milijona evrov 89,35 milijona evrov Nastopi na SP (naj uspeh) 12 (četrtfinale - trikrat) 12 (podprvak - enkrat) 2 (skupinski del - dvakrat) / Nastopi na EP (naj uspeh) 6 (četrtfinale - dvakrat) 7 (polfinale - enkrat) 2 (osmina finala - enkrat) / Najdražji igralec: Gregor Kobel (Borussia D. - 40) Alexander Isak (Newcastle - 75) Benjamin Šeško (Leipzig - 50) Edon Zhegrova (Lille - 25)

V play-offu senzacionalno tudi San Marino?

Če se želi Slovenija uvrstiti neposredno na SP 2026, bo morala v kvalifikacijski skupini osvojiti prvo mesto. Drugo mesto prinaša "popravni izpit" v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Reuters Slovenija bo spomladi nastopila v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B lige narodov (20. in 23. marca 2025 se bo pomerila s Slovaško), zato je bila še toliko bolj zadovoljna, da ji je šel žreb na roko in se je uvrstila v skupino z zgolj štirimi izbranimi vrstami. To pomeni, da bo v jesenskem terminu odigrala šest kvalifikacijskih tekem in ji ne bo potrebno vstopiti v kvalifikacije že junija.

Za nastop na SP 2026 si bo težko priigrati vozovnico, saj se bodo na spektakel neposredno uvrstile le zmagovalke skupin (12 ekip), Evropo pa bo na največjem tekmovanju, kar ga premore svetovni nogomet, leta 2026 zastopalo 16 reprezentanc.

Zato bodo še kako zanimive dodatne kvalifikacije. V njih se bo za štiri vstopnice od 26. do 31. marca 2026 potegovalo 16 reprezentanc. Vse drugouvrščene v kvalifikacijah za SP 2026 in štiri zmagovalke skupin v ligi narodov, ki se v skupinskem delu kvalifikacij ne bodo uvrstile na prvo oziroma drugo mesto. Med njimi bi se lahko senzacionalno znašel celo San Marino, zmagovalec ene izmed dveh najslabših kakovostnih skupin lige narodov, ki bi v tem primeru zagotovo postal prvovrstna atrakcija play-offa.

San Marino, ki ga je žreb uvrstil v skupino z Avstrijo, Romunijo, BiH in Ciprom, bi lahko spomladi 2026 sodeloval v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Guliverimage

Če bi se torej favoriti v kvalifikacijah za SP 2026 izkazali, bi se lahko med srečneži v play-offu znašel tudi San Marino, v tem primeru pa bi ga, kar zveni naravnost neverjetno, saj velja že leta in leta za najslabšo izbrano vrsto na svetu, od nastopa na SP 2026 delili le dve zmagi!

Slovenija se je v zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko se je potegovala za SP 2022 v Katarju, za kvalifikacijske točke v skupini merila s Hrvaško, Rusijo, Slovaško, Ciprom in Malto. Osvojila je četrto mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida