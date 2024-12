Na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu NZS tudi nagrada za Branka Oblaka

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v Ljubljani pripravila tradicionalno prednovoletno srečanje, na katerem so se v slavnostnem duhu spomnili vrhuncev uspešnega leta 2024. Obenem so prvič podelili tudi nagrado predsednika NZS, ki jo je dobil Branko Oblak.

V letu 2024 je največji pečat pustila članska reprezentanca, ki je igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji ter se prebila v osmino finala. Uspešna je bila tudi reprezentanca do 21 let, ki si je priigrala nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto na Slovaškem.

Na srečanju so se spomnili tudi drugih odmevnih dosežkov, med drugimi nastopov ženske reprezentance in drugih selekcij, ter izpostavili tudi klubski nogomet, predvsem Olimpijo in Celje, ki se jima je uspelo prebiti v ligaški del konferenčne lige, futsal in druge.

Obenem so pohvalili trenerske in sodniške dosežke, infrastrukturna vlaganja, povečanje zanimanja za nogomet, med drugim je registriranih več kot 75.000 igralcev, s čimer je nogomet po raziskavah prvi šport v Sloveniji.

"Letos stojim pred vami z izjemnim ponosom, saj je leto prineslo številne uspehe slovenskemu športu," je v nagovoru med drugim povedal predsednik NZS Radenko Mijatović. Ta je oktobra dobil nov mandat, in dodal: "Cilji štiriletne strategije, ki se končuje v letu 2025, so večinoma doseženi. Uspeh pa prinaša odgovornost, tudi odgovornost vračanja družbi."

Izpostavil je tudi podporo Evropske nogometne zveze Uefe in njenega predsednika Aleksandra Čeferina, ki je bil tudi med gosti. "Še enkrat se mu zahvaljujem in vsem vam, brez tega teh uspehov ne bi bilo mogoče doseči," je dodal predsednik Mijatovič, ki se je zahvalil še vsem zaposlenim na NZS in drugim, ki so kakorkoli povezani z uspešnim letom 2024 - na čelu z navijači.

Na dogodku, na katerem so za glasbene vložke skrbeli člani skupine Siddharta v akustični izvedbi ter tudi Maja Keuc, so prvič podelili tudi nagrado predsednika NZS. Prvi prejemnik po novem tradicionalnega priznanja je Branko Oblak, eden najboljših slovenskih nogometašev v zgodovini.

