Predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes v predsedniški palači sprejela najboljše slovenske športnike in parašportnike v letu 2024. V svojem nagovoru je izpostavila, da so slovenski športniki pravi ambasadorji Slovenije.

Poudarila je, da je šport platforma za preseganje meja. "Prikazuje našo vztrajnost, disciplino, zavezanost ciljem in pripravljenost premagovati ovire. Športniki ste ambasadorji Slovenije in to ne samo z dosežki, ampak tudi s svojo držo, vrednotami in zgledom, ki ga dajete mladim," je dejala Nataša Pirc Musar.

Dodala je še, da šport vliva vrednote, ki so v teh nepredvidljivih časih zelo pomembne in spomnila na pomen sodelovanja, prijateljstva in solidarnosti, ki jih družba zelo potrebuje.

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je izpostavila, da so slovenski športniki pravi ambasadorji Slovenije. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Musar se je spomnila tudi tistih, ki vrhunskim športnikom omogočajo doseganje vrhunskih rezultatov. "Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na vse, ki stojijo za vašimi dosežki - trenerje, družine, sponzorje in športne delavce ter vam omogočajo, da razvijate svoj talent in dosegate vrhunske rezultate. Iskrena hvala vsem," je dejala in se ob tem obregnila tudi na anonimne negativne komentarje na spletnih omrežjih in portalih, ki se pojavljajo ob neuspehih in po njenem mnenju kažejo na človeško majhnost.

V imenu športnikov je zbrane nagovoril dobitnik srebrne medalje v formuli kite na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu Toni Vodišek. "Rad bi se zahvalil vsem, ki nas spodbujate na naši poti. Potujemo po celem svetu in vedno se je lepo vrniti v našo Slovenijo, katere barve z veseljem zastopamo", je dejal Vodišek.

"Vedno se je lepo vrniti v našo Slovenijo, katere barve z veseljem zastopamo", je dejal olimpijski podprvak v formuli kite Toni Vodišek. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Na sprejemu je bil prisoten tudi državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan. "Do športnikov čutim izjemno spoštovanje in podobno nanj gleda tudi slovenska družba. Je ena redkih dejavnosti, ki nas združuje," je povedal Židan

Poudaril je, da slovenski šport ne potrebuje revolucionarnih sprememb oziroma reform. Namesto tega sta po njegovem mnenju potrebna predvsem vlaganje v infrastrukturo in športne programe. Napovedal je tudi izboljšanje razmer za športnike invalide. Po njegovih besedah bo država v prihodnje odigrala večjo vlogo v podpori športnikom tudi po končani karieri.