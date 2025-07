V 14. regatah je desetkrat zmagal, ob odbitku treh najslabših uvrstitev pa mu je v skupni seštevek štelo le še drugo mesto iz petega plova. V torek, ko je bil predviden predzadnji dan tekmovanja, je trikrat zmagal ter bil tretji, v eni regati pa ni startal zaradi težav z opremo. Zadnji uvrstitvi nista bili upoštevani v skupnem seštevka in je še povečal vodstvo, ki ga je imel od prve regate naprej.

"Na žalost brez vetra danes in tudi nič jadranja. In to je zaključek. Mi smo dosegli w (okrajšava za zmago, op. STA)," je Toni Vodišek v angleškem jeziku objavil na družabnih omrežjih ob svoji fotografiji z velikim nasmehom in dvignjenim kazalcem. Takoj poleg nje pa je tudi fotografija zmagovalnega odra in najboljše trojice.

Vodišek je skupno zbral 12 točk. Drugi je bil Britanec Connor Bainbridge, bronast na lanskem evropskem prvenstvu je imel 48 točk. Dve točki več (50) je imel na tretjem mestu Čeh Vojtech Koška. Z 58 točkami je bil četrti mladinski svetovni podprvak in azijski članski prvak, Kitajec Qibin Huang.

Še vedno se mora ogromno naučiti

Po dolgi rehabilitaciji, začel je na berglah, je prvič začel trenirati na vodi šele sredi junija. Le mesec pozneje je že zmagal na tekmi v ZDA. Foto: Anže Malovrh/STA "Koleno je tako, kot da ne bi bilo operirano. Na treningih nosim sicer opornico, a ne čutim nobenih bolečin. A če bi šel danes na tekmo, bi težko kaj dosegel. Uvodne treninge sem opravil malo z rezervo, nesreča nikoli ne počiva in ne smem delati neumnosti. Tako bo tudi v Los Angelesu, še vedno sem moram ogromno naučiti," je v začetku tega meseca po prvih treningih na vodi in tik pred odhodom v Los Angeles za STA povedal Vodišek.

A je že na prvi tekmi po vrnitvi zmagal, kar je lepa popotnica za svetovno prvenstvo konec septembra in v začetku oktobra na Sardiniji. Vodišek je šel na operacijo po tem, ko si je konec lanskega leta med vadbo v domačem Kopru obnovil poškodbo desnega kolena. Po dolgi rehabilitaciji, začel je na berglah, je prvič začel trenirati na vodi šele sredi junija.

"Na pogled je razpredelnica rezultatov iz Long Beacha videti enostavno, a za vsakim dosežkom stoji ogromno dela, predanosti in znanja celotne ekipe. Ob tej priložnosti se želimo iskreno zahvaliti vsem, ki so bili ključni del uspešne poti okrevanja in vrnitve na najvišjo raven v športu," je uvodoma za STA pojasnil oče Tonija Rajko Vodišek, ki tudi vodi njegovo ekipo. Zaradi zmanjšanja stroškov je sicer ostal v domovini, na prizorišču je bil taktični svetovalec Ryan Palky.

Posebna zahvala kirurgu Ambrožiču

Rajko Vodišek vodi ekipo Tonija Vodiška. Foto: Ana Kovač Posebej se je Rajko Vodišek zahvalil kirurgu Bogdanu Ambrožiču, ki je operiral njegovega sina, fizioterapevtki Jani Obad, kineziologu Maticu Tepešu, kondicijskemu trenerju Radu Gregoriču, Univerzi na Primorskem in Radu Pišotu, avstralskemu mentalnemu trenerju Namu, pri katerem je bil Toni Vodišek lani dvakrat po en mesec, taktičnemu svetovalcu Ryanu Palkyju, Arjanu Rapušu, ter dekletu Tonija Niki Hill, ki mu je stala ob strani v času okrevanja.

"Pa tudi vsem, ki so z dobrimi mislimi in podporo pomagali soustvariti uspešen projekt okrevanja na poti proti Los Angelesu 2028. Seveda pa največja zahvala pripada Toniju, saj je prav on tisti, ki od sebe zahteva največ in je vedno pripravljen narediti več kot ostali. Tudi v obdobjih, ko ni bil na vodi, je v mislih treniral, analiziral in odpeljal nešteto regat. Njegova predanost, disciplina in popolna osredotočenost na proces so na najvišji možni ravni in zgled vsem, ki verjamejo v doseganje vrhunskih ciljev," je pojasnil Rajko Vodišek.

Družina Vodišek podira mejnike v kajtanju v Sloveniji. Foto: Anže Malovrh/STA

Ponovno je izpostavil, da ta rezultat ni zgolj izid posameznika, temveč moči skupnosti, ekipe. "In neomajne volje športnika, ki si zasluži spoštovanje in priznanje," je misli zaokrožil Rajko Vodišek.

Toni Vodišek je poškodbo prvič utrpel že pred svetovnim in evropskim prvenstvom leta 2022, ko je prišlo do strgane sprednje in zadnje križne vezi, obenem pa še do poškodb meniskusa in ligamentov. Na obeh prvenstvih je nastopil in postal svetovni ter evropski prvak. Lani je nato v Parizu osvojil še olimpijski srebro.