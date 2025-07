V Ljubljani, Gdansku in japonski Chibi se začenjajo tretji turnirji odbojkarske lige narodov, ki bodo dali odgovore o tem, kdo bo konec meseca sodeloval na zaključnem turnirju na Kitajskem. Za pot v Azijo se borijo tudi Slovenci, ki v Stožicah upajo na čim več zmag in bučno podporo občinstva. Slovenski odbojkarji bodo pomembno zmago lovili ob 20.30, ko bo njihov prvi tekmec v Stožicah Kanada. Ljubljanski turnir bosta ob 13. uri odprli Ukrajina in Nizozemska, ob 16.30 pa bo nekdanji selektor Slovencev Gheorghe Cretu Srbijo vodil proti svetovni prvakinji Italiji.

Slovenska odbojkarska reprezentanca še drugo leto zapored gosti turnir lige narodov, v kateri nastopajo najboljše reprezentance sveta. Če je lani v Stožicah še uradno potrdila olimpijsko vozovnico, pa se bo tokrat pred domačimi gledalci borila za vozovnico na zaključni turnir, ki se bo konec julija začel v kitajskem mestu Ningbo. Gostitelji imajo mesto tam zagotovljeno, tako da je prostora še za sedem reprezentanc.

Ob vstopu v poolimpijsko sezono so slovenski reprezentanti odprli novo poglavje. Selektorske vajeti je iz rok Gheorgheja Cretuja prevzel Fabio Soli, ki je vpeljal hitrejši sistem igre, povrh vsega pa gre reprezentanca skozi menjavo generacije. Mladi obrazi, nekateri so zraven prvič, posledično dobivajo ogromno priložnosti, česar dolgo nismo bili vajeni.

Slovenci so prvi in drugi turnir odigrali brez nekaterih standardnih članov zadnjih let – Gregorja Ropreta, Alena Pajenka in Klemna Čebulja (prva dva sta se pred domačim turnirjem pridružila pripravam) –, na drugem sta zaradi bolezni manjkala tudi kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern. Ropret, Urnaut, Dejan Vinčić in Klemen Šen bodo na uvodni tekmi med rezervnimi igralci.

Slovenci se bodo za uvod ob 20.30 pomerili s Kanado. Foto: Reuters

Za uvod proti Kanadi Cretujevi začenjajo proti svetovni prvakinji

Slovenski izkupiček po osmih tekmah so štiri zmage (tri s prvega turnirja v Riu de Janeieru) in štirje porazi, kar zadostuje za trenutno 12. mesto. Zadnjo vozovnico za Kitajsko pred začetkom tretjih turnirjev drži Argentina s petimi zmagami (13 točk).

Gheorghe Cretu se v Stožice vrača kot selektor Srbije. Foto: Volleyball World Slovenci imajo še vedno dobre možnosti za zaključni turnir, a treba bo nabrati čim več zmag. Prvo bodo lovili že zvečer, ko se bodo ob 20.30 zoperstavili Kanadi. Ta ima močno pomlajeno zasedbo in je pri treh zmagah.

Že ob 13. uri bosta turnir v Ljubljani odprli Ukrajina in Nizozemska, ob 16.30 pa bodo pomlajeni Srbi, ki jih vodi lanski selektor Slovencev Gheorghe Cretu, izzvali aktualno svetovno prvakinjo Italijo.

V Stožicah z različnimi cilji

Nizozemska, Srbija in Italija bodo po Kanadi naslednje tekmice slovenske zasedbe. V Stožice prihajajo z različnimi izhodišči, predvsem prvi dve se bosta borili za obstanek v tekmovanju. Iz lige narodov bo izpadla zadnjeuvrščena reprezentanca.

"Zelo si želim, da nismo ta dva meseca trdo delali, da se na koncu ne bomo uvrstili na ta zaključni turnir." Foto: Aleš Oblak

"Tu bomo z različnimi cilji. Kdor se bo boril za obstanek, ima morda še toliko večjo motivacijo. A tudi mi imamo veliko. Za nas je finalni turnir zelo pomemben, saj si želimo izkušnje iz tega turnirja. Trenutno igramo sistem lige, kjer morda vsaka tekma ni neskončno pomembna, ko pa pride do izločilnih bojev, pa je vsaka na 'vzemi ali pusti'. Teh izkušenj naši mladi igralci še nimajo ali pa jih imajo nekateri zelo malo, zato si res želimo iti na ta finalni turnir, tudi zaradi mladih, ki te izkušnje potrebujejo. Zelo si želim, da nismo ta dva meseca trdo delali, da se na koncu ne bomo uvrstili na ta zaključni turnir. Če nam ne bi uspelo, ne bi bilo konec sveta, bo več časa za pripravo na svetovno prvenstvo (septembra na Filipinih, op. p.), a upamo, da bomo na zaključnem turnirju. Vemo pa, da nam ne bo lahko. Tudi preostale reprezentance so nekoliko pomlajene, ne poznamo jih toliko, Kanada ima na primer zelo mlado ekipo, igra po sistemu dobro, slabše ... Ključno bo, kdo bo najdlje držal konstanto igro in ne bo imel prevelikih padcev, ki jih je treba minimalizirati," je pred domačim turnirjem dejal bloker Jan Kozamernik.

Na turnirju v Stožicah bo v nedeljo na tekmi proti Srbiji bogato reprezentančno kariero končal Dejan Vinčić.

Liga narodov, 16. julij: Lestvica lige narodov

