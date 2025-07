Anja Mazej ostaja v Romuniji

Slovenska prosta igralka Anja Mazej je prvi del lanske sezone preživela v zasedbi italijanskega velikana Igor Gorgonzola Novara, v drugem pa v dresu ene najboljših romunskih ekip CSO Voluntari 2005. S to je spomladi postala romunska podprvakinja, srebro pa je ekipi pripadlo tudi v pokalnem tekmovanju.

25-letna Mazejeva bo tudi v prihodnje igrala v Voluntariju, tudi zaradi ambicioznih ciljev in nastopov na mednarodnem parketu. "Vesela sem, da smo se uspeli dogovoriti za podaljšanje pogodbe. Mislim, da je za nami kar uspešna sezona z dvema srebrnima medaljama. Da ostajam v ekipi, sem se odločila predvsem zaradi dobrih pogojev, trenerja in ambicij kluba. V novi sezoni je ekipa ambiciozno sestavljena, zato so tudi cilji visoki. Ciljamo na medalje v vseh tekmovanjih. Zelo se veselim tudi nastopanja v evropskem pokalu. Veliko bo novih igralk, startali bomo skoraj z ničle, ampak sem prepričana, da bomo s trdim delom uspeli doseči želeno formo in rezultate," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala Mazej.

Še pred klubskimi obveznostmi jo čakajo reprezentančne. Foto: Aleš Oblak

Še pred začetkom nove klubske sezone jo čakajo obveznosti v slovenski izbrani vrsti, ki je v v ponedeljek v Kranjski Gori začela s pripravami na drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026. V okviru katerih se bodo Slovenke 2. avgusta merile z Estonkami, 6. avgusta pa se bodo še drugič srečale z Izraelkami.