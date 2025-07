Slovenske odbojkarice začele priprave na drugi del sezone

Selektor bo lahko ta teden računal na podajalki Žano Ivano Sagadin Halužan in Živo Labinjan, proste igralke Anjo Mazej, Katjo Banko in Emi Jurič, blokerke Niko Milošič, Mirto Velikonja Grbac in Najo Kukman, sprejemalke in napadalke Mijo Šiftar, Loreno Lorber Fijok, Žano Godec ter Fatoumatto Sillah, ter korektorici Evo Zatković in Polono Frelih, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Reprezentanci se bosta v ponedeljek pridružili še kapetanka Saša Planinšec in podajalka Eva Pavlović Mori.

"V Kranjski Gori smo se ponovno zbrale, da se pripravimo na drugi del poletja in izboljšamo elemente, v katerih nismo najbolj blestele v prvem delu. Pripravljamo se na dve kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo in prvo svetovno prvenstvo, kjer upamo, da se bomo predstavile v čim boljši luči," je za krovno zvezo dejala sprejemalka Lorber Fijok.

Še manj kot 100 dni do SP

"Najprej moram povedati, da sem res vesel, da smo se vrnili. Imeli smo tri tedne premora. Bilo je dobro, da smo se malo spočili in odklopili od igrišča. Zdaj bomo imeli štiri tedne priprav pred prvo kvalifikacijsko tekmo v Estoniji. To je dovolj dolgo obdobje za delo, saj smo v prvem delu pokazali nekaj dobrega, a po mojem mnenju ni bilo dovolj časa, da bi delali tako, kot smo si želeli," je ob začetku priprav povedal Orefice, ki bo v uvodnem obdobju priprav še pogrešal nekaj igralk.

"Ekipa v prvem delu ni bila popolna. Tudi ta čas nam manjkata dve igralki, ker je naše fizioterapevtsko osebje in za kondicijsko pripravo ocenilo, da je bolje, da nekatere dobijo še en teden odmora. Naš načrt je zagotovo veliko tehničnega in taktičnega dela, da razvijemo igro in sistem."

Foto: Aleš Oblak

Slovenke so v prvem delu poletja nastopile v zlati evropski ligi in si vse do zadnjih točk zadnje tekme v skupini prizadevale za preboj na zaključni turnir na Švedskem, vendar jim ni uspelo. Pridobljene izkušnje bodo zdaj skušale prenesti v nadaljevanje sezone.

Slovenijo do zgodovinskega nastopa na SP na Tajskem loči manj kot sto dni. "Navdušeni smo nad svetovnim prvenstvom. To navdušenje traja že od trenutka, ko smo se nanj uvrstili. Gremo korak za korakom in zdaj je do prve tekme manj kot 100 dni," je med drugim še dodal Orefice.

Ženska reprezentanca bo prvo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo odigrala 2. avgusta v areni Kalev Tallinn v Estoniji, kjer se bo pomerila z 28. reprezentanco na evropski lestvici Estonijo. V nadaljevanju pa jo 6. avgusta čaka še drugi kvalifikacijski obračun v Severni Makedoniji, kjer se bodo odbojkarice pomerile z Izraelkami.