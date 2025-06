Italijanski odbojkarski klub Prosecco DOC Imoco Conegliano je v torek naznanil peto okrepitev za prihodnjo sezono, to je slovenska reprezentantka Fatoumatta Sillah. 22-letnica gambijskega rodu, ki je športno pot v domovini začela na nogometnih zelenicah, je začela odbojko igrati šele pri 16 letih.

Kmalu zatem se je zahvaljujoč mednarodnemu projektu preselila v Slovenijo, kjer se je dokazala pri Gen-I Volley Nova Gorica. Med letoma 2021 in 2023 je branila barve Calcit Volleyja, nato pa odšla na Madžarsko, kjer je z Vasas Obuda dvakrat postala madžarska prvakinja in osvojila še pokalno lovoriko.

Po zgolj nekaj letih v odbojki so se ji odprla vrata do trenutno najboljšega kluba, italijanskega Imoco Conegliano. Ta je v zadnji sezoni osvojil vseh pet lovorik: ligo prvakinj, svetovno klubsko prvenstvo, italijansko prvenstvo, italijanski pokal in italijanski superpokal.

Odbojkarice Imoco Conegliano so v pretekli sezoni osvojile vse, kar se je dalo. Foto: Guliverimage

"Idealno okolje za rast"

"Resnično sem navdušena in motivirana, da odhajam v Conegliano. Komaj čakam, da se bom lahko učila od svojih novih, izkušenih soigralk in še naprej izpopolnjevala svojo igro. Zelo sem hvaležna za priložnost, da bom del te neverjetne ekipe. Slišala sem, da je Imoco kot velika odbojkarska družina. To je idealno okolje za rast, tako športno kot osebno," je za uradno spletno stran dejala Nenneh, ki bo prva slovenska reprezentantka v zgodovini tega kluba.

"Velika odgovornost, a tudi neverjetna priložnost" "Igranje na najvišji ravni, še posebej z ekipo, ki je priznana kot ena najboljših na svetu, je velika odgovornost, a tudi neverjetna priložnost za osebno, tehnično in profesionalno rast." Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

"Prejšnja sezona je bila resnično posebna. Zmaga v madžarskem prvenstvu je bila za nas neverjeten dosežek, uvrstitev v polfinale pokala CEV pa je bila še en velik uspeh za klub. Tekmovanje na najvišji ravni proti nekaterim najboljšim ekipam v Evropi me je spodbudilo, da sem dala vse od sebe in zrasla tako tehnično kot psihično, pridobila sem veliko izkušenj in samozavesti. Počutim se pripravljeno za nov korak s Proseccom. Igranje na najvišji ravni, še posebej z ekipo, ki je priznana kot ena najboljših na svetu, je velika odgovornost, a tudi neverjetna priložnost za osebno, tehnično in profesionalno rast. Kot igralka vedno dajem ogromno energije na igrišču. Rada igram, treniram ter dajem vse od sebe na vsaki tekmi in vsakem treningu," je dodala Sillah, ki se že uči italijansko.

Ob tem je dodala, da ima načrte tudi z reprezentanco, ki ji želi pomagati do uresničitve novih ciljev.