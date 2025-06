Pomemben dan za Slovenke, ki niso odvisne le od sebe

Slovenske odbojkarice so sezono zlate evropske lige začele z dvema zmagama v Azerbajdžanu, nadaljevale pa z dvema porazoma na Portugalskem, s katerima so si otežile boj za napredovanje na zaključni turnir, ki bo konec meseca na Švedskem. Tam bodo poleg skandinavskih gostiteljic sodelovale še tri najboljše reprezentance rednega dela tekmovanja. Vstopnico so si že zagotovile Romunke, povsem blizu so ji tudi Ukrajinke.

Slovenke, za katere je v petek odlično debitirala naturalizirana Fatoumatta Sillah, so po zmagi nad Grčijo trenutno šeste. Nekaj možnosti za preboj med četverico še imajo, a niso odvisne le od sebe. Zvečer morajo v Velenju premagati Španke, ob tem pa upati na ugodna razpleta tekem neposrednih nasprotnic – Madžarke in Slovakinje ne smejo zmagati.

"Mislim, da nam je vsem malo odleglo, da smo premagale Grkinje, sploh na domačih tleh. Igra vseeno še ne steče gladko, so se pa na trenutke že pokazale kvalitete, za katere ves čas govorimo, da jih imamo. Vesela sem, da je rezultat pozitiven. Zdaj moramo spočiti glave in se maksimalno osredotočiti na tekmo s Španijo," je po petkovi zmagi dejala kapetana Saša Planinšec.

Ta bo z rojakinjami na igrišču Rdeče dvorane v Velenju na delu ob 18. uri.

Kvalifikacije za EP in premierno SP

V začetku avgusta bodo nato Slovenke igrale drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, proti Estoniji in Izraelu bodo skušale potrditi četrto uvrstitev na EP. Konec avgusta reprezentanco čaka še zgodovinski prvi nastop na SP na Tajskem.