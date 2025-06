Slovenke v okrepljeni postavi lovijo pomembno zmago

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca v Velenju gosti tretji turnir zlate evropske lige, na katerem sodelujejo še Grkinje in Španke. Slovenke, za katere bo danes prvič zaigrala naturalizirana Fatoumatta Sillah, ekipi pa se je pridružila tudi Selena Leban, se bodo ob 18. uri pomerile z Grkinjami. Zmaga je za ohranitev upanja na napredovanje na zaključni turnir nujna.

Slovenske odbojkarice so na uvodnem turnirju v Azerbajdžanu dosegle dve zmagi, na drugem na Portugalskem pa dva poraza, s katerima so si močno otežile pot do morebitnega napredovanja na zaključni turnir, ki ga bodo konec meseca gostile Švedinje.

Položaj v skupini Slovenkam še daje upanje, da bi se prebile na zaključni turnir, a jim bodo morale iti na roko tudi nekatere druge tekme.

Selektor Slovenk Alessandro Orefice bo danes lahko računal na dve novi moči. Sploh prvič bo za našo reprezentanco lahko zaigrala Gambijka Fatoumatta Sillah, ekipi pa se je pridružila še Selena Leban.

Dvoboj Slovenk in Grkinj se bo v Velenju začel ob 18. uri. V soboto se bodo pomerile Španke in Grkinje, v nedeljo pa bodo Slovenkam nasproti stale še Španke.