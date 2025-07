"Delamo za sistem, ki ga bomo skušali izkoristiti, da pridemo do rezultata, ki si ga želimo, in s tem do uvrstitve na Kitajsko, ki je naš cilj. Upam, da bomo lahko izkoristili tudi energijo naših navijačev v Stožicah," pred domačim turnirjem lige narodov, ki bo med 16. in 20. julijem v Stožicah, pravi selektor slovenskih odbojkarjev Fabi Soli.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo od prihodnje srede do nedelje gostila tretji turnir lige narodov, na katerem si bo pred domačimi gledalci v Stožicah poskušala izboriti mesto na zaključnem turnirju. Ta se bo konec meseca začel v kitajskem Ningboju, sodelovalo pa bo lahko osem reprezentanc. Ob gostiteljih še sedmerica najvišje uvrščenih na lestvici.

Slovenci, ki so novo sezono odprli v pomlajeni zasedbi, brez nekaterih standardnih igralcev zadnjih let, z novim selektorjem Fabiem Solijem in novim, hitrejšim načinom igre, so trenutno 12., a še vedno z dobrimi možnostmi za napredovanje na zaključni turnir.

Tine Urnaut pred domačim turnirjem:

Utrditi nov sistem

Na uvodnem turnirju v Riu de Janeiru so presenetili s tremi zmagami in porazom, na drugem v Burgasu, kjer zaradi težav z zdravjem nista igrala kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern, pa jim ni šlo po željah. Prišli so le do ene zmage, ob tej pa trikrat izgubili. Na tretjem turnirju v Ljubljani, pred katerim sta se ekipi priključila izkušena Gregor Ropret in Alen Pajenk, Slovenci tako potrebujejo čim več zmag.

"Mislim, da smo imeli v Braziliji izjemen teden, verjetno celo nad našimi zmožnostmi. Iz Ria smo se vrnili s kar nekaj težavami, s katerimi se še vedno borimo. Še vedno nimamo popolne ekipe in tudi zato sta se nam po dogovoru pridružila Ropret in Pajenk. V tem trenutku želimo predvsem utrditi svoj sistem igre, saj smo na drugem turnirju v Bolgariji nekoliko izgubili svojo prepoznavno igro in nismo dosegli rezultatov, ki smo jih želeli," je sredi tedna na novinarski konferenci dejal 45-letni Italijan na slovenski klopi, ki je bil primoran ogromno minutaže ponuditi mladim.

Slovenci so v novo sezono vstopili z novim selektorjem, novim sistemom in pomlajeno zasedbo. Foto: VolleyballWorld

Želja je pot na Kitajsko

Soli, ki sredi tedna še ni želel govoriti, na kakšno postavo bo lahko računal v Stožicah, se nadeja, da bo prihodnji teden ekipo vodil pred čim bolj polnimi tribunami. "Upam, da bomo lahko izkoristili tudi energijo svojih navijačev v Stožicah, saj se želimo uvrstiti na zaključni turnir na Kitajskem. Zaradi vseh težav nam ne bo lahko, a po drugi strani so take težave lahko tudi dobrodošle, da lahko kot ekipa rastemo. Še posebej to velja za mlade igralce. Ne moremo biti vedno popolni, to velja tako za ekipo kot za posameznike. To je nekaj normalnega in le tako se lahko učimo in napredujemo. Torej, delamo na sistemu, ki ga bomo skušali izkoristiti, da pridemo do rezultata, ki si ga želimo, in s tem uvrstitve na Kitajsko."

"Delamo na sistemu, ki ga bomo skušali izkoristiti, da pridemo do rezultata, ki si ga želimo, in s tem uvrstitve na Kitajsko." Foto: Aleš Oblak

Tekmeci prihajajo z različnimi cilji

Slovenci (štiri zmage, štirje porazi) se bodo v Stožicah pomerili s štirimi tekmeci, ki v Ljubljano prihajajo z različnimi izhodišči in željami. Za uvod jim bo v sredo, 16. julija, najprej nasproti stala Kanada (3 zmage - 5 porazov), dan kasneje Nizozemska (1-7), v soboto sledi obračun s svetovno prvakinjo Italijo (6-2), v nedeljo pa bodo turnir končali s tekmo proti Srbiji (1-7) Gheorgheja Cretuja. To bo tudi zadnja uradna tekma v bogati karieri Dejana Vinčića.

Slovenci upajo na čim bolj polne tribune Stožic. Foto: www.alesfevzer.com

Kdo na Kitajsko?

Na zaključnem turnirju bo konec julija v Ningboju sodelovalo osem reprezentanc, ob Kitajcih še najboljša sedmerica. Zadnjo vstopnico ima trenutno v rokah Argentina, ki ima na računu pet zmag in 13 točk. Slovenci so pri štirih zmagah in 11 točkah, tako da imajo škarje in platno v svojih rokah.

Lestvica lige narodov

Liga narodov, tretji turnir (Stožice 16.–20. julij), slovenske tekme Sreda, 16. julij

20.30 Kanada – Slovenija Četrtek, 17. julij

20.30 Nizozemska – Slovenija Sobota, 19. julij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 20. julij

20.30 Srbija – Slovenija

