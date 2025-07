Slovenska odbojkarska reprezentanca bo prihodnji teden med 16. in 20. julijem v Stožicah gostila tretji turnir lige narodov in se poskušala prebiti na zaključni turnir, na katerem bo konec meseca na Kitajskem nastopala osmerica. Selektor Slovencev Fabio Soli še ne ve, na kakšno zasedbo bo lahko računal. Alen Pajenk in Gregor Ropret sta se ekipi pridružila šele pred nekaj dnevi, kapetan Tine Urnaut pa po težavah z zdravjem za zdaj trenira po prilagojenem programu.

Le še dober teden loči slovensko odbojkarsko reprezentanco od domačega turnirja lige narodov v Stožicah, ki bo še drugo leto zapored potekal v Ljubljani.

Slovenci ga bodo poskušali izkoristiti za preboj med osmerico, ki bo konec meseca v kitajskem Ningboju sodelovala na zaključnem turnirju. Tam bo ob gostiteljih igrala še prva sedmerica.

Tine Urnaut o prevetreni ekipi, novem selektorju in prilagajanju novemu sistemu:

Ropret: Na eni strani izjemen športni dogodek, na drugi izjemno zaupanje

Pri Odbojkarski zvezi Slovenije so vajeni gostiteljstva največjih tekmovanj, v Stožicah so ob ligi narodov že potekale tekme evropskega in svetovnega prvenstva, štiriletno zaupanje gostiteljstva VNL pa kaže na veliko zaupanje svetovne zveze, je na novinarski konferenci dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Metod Ropret Foto: Bor Slana/STA "Zagotovo se tega tekmovanja veselimo mi vsi, ki smo vpleteni v organizacijo dogodka, verjamem pa, da največ veselja prinaša ekipi in seveda domačim navijačem. To, da kar se tiče organizacije lige narodov stojimo ob boku največjim, samo potrjuje dejstvo, ki ga navajamo skozi vsa ta leta, da je Slovenija v tujini prepoznana kot izjemen organizator. Turnir nimamo zgolj letos tukaj, ampak imamo s pogodbo dogovorjeno organizacijo tudi prihodnji dve leti, tako da bomo imeli kar štiri organizacije zapored, kar do zdaj še ni bilo podeljeno nikomur. Na eni strani gre za izjemen športni dogodek, na drugi pa za izjemno zaupanje s strani najvišjih organov svetovne zveze."

Urnaut še nima odgovora, kdaj se bo vrnil

Slovenska reprezentanca je pod vodstvom novega selektorja Fabia Solija v novo, poolimpijsko sezono vstopila dodobro prevetrena. Uvodna turnirja lige narodov je odigrala brez treh standardnih članov Alena Pajenka, Gregorja Ropreta in Klemna Čebulja, na drugem pa sta zaradi bolezni manjkala še kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern. Kapetan Tine Urnaut za zdaj še vedno trenira po prilagojenem programu in še ne ve, kdaj bo znova lahko pomagal reprezentanci. Foto: Bor Slana/STA

Po dogovoru s selektorjem sta se pred dnevi ekipi pridružila Ropret in Pajenk, a Soli še nima dokončnega odgovora, na kakšno zasedbo bo lahko računal v domači dvorani. Tik pred začetkom turnirja se bo priključil še Jani Kovačič, vprašljiv pa je nastop Urnauta, ki pravi, da je trenutno v procesu grajenja fizične priprave, in za zdaj trenira po prilagojenem programu.

"Počutje je vsak dan boljše, a za zdaj še ne treniram z ekipo, počasi se vračam nazaj. Glavni cilj je, da se vrnem v takšno fizično formo, kot je potrebna, da lahko po najboljših močeh pomagam ekipi. Težko je reči, kje sem in kdaj sem bom lahko priključil ekipi. Ali bo to jutri, čez teden dni, ali pa po turnirju v Stožicah, to ni prioriteta. Pomembno je, da bom lahko treniral na polno in pomagal ekipi," je dejal Korošec.

Selektor Fabio Soli bo z odločitvijo, kdo bo v zasedbi za turni v Stožicah, počakal do konca. Foto: Bor Slana/STA

Soli bo čakal do konca

Ogromno priložnosti so tako na prvih dveh turnirjih dobili mladi, ki se, vključno z izkušenim delom reprezentance, privajajo na nov, hitrejši sistem igre.

"Na to, kdo bo igral na turnirju v Stožicah, bom počakal do zadnjega. Vemo, da poskušamo vpeljati Ropreta in Pajenka, Jani se bo priključil tik pred začetkom. Želim počakati do zadnjega trenutka, saj želim imeti na tekmi najbolje pripravljene posameznike, ekipo v tistem trenutku, ki bo poskušala zagotoviti nastop na zaključnem turnirju. Ta je naš cilj. Zavedamo se, da nam ne bo lahko, saj še nismo v povsem takšnem stanju, kot bi želeli biti. Smo sredi procesa, da nove igralce seznanimo z našim sistemom igre, ki ga moramo izboljšati in popraviti," razmišlja 47-letni italijanski strateg.

Slovenska zasedba je sezono začela v močno prevetreni zasedbi, ogromno priložnosti so dobili mladi. Vsi skupaj se še navajajo na nov, hitrejši način igre, ki ga je vpeljal selektor Soli. Foto: Volleyball World

Tekmeci prihajajo z različnimi cilji

Njegovi varovanci so na prvem turnirju v Riu de Janeiru vknjižili tri zmage in poraz, na drugem v Burgasu pa prišli le do ene zmage. Soli pravi, da so v Braziliji igrali nad pričakovanji, od takrat pa imeli precej težav, ki še niso preteklost.

Slovenci so s štirimi zmagami in 11 točkami trenutno na 12. mestu med 18. sodelujočimi reprezentancami, a še vedno z dobrimi možnostmi za preboj med želeno sedmerico. Trenutno sedma Argentina je pri petih zmagah in 13 točkah.

V Stožicah se bodo najprej, 16. julija, najprej pomerili s 14. Kanado, dan kasneje s 17. Nizozemsko, nato s svetovno prvakinjo Italijo, ki je tretja, za konec pa z zadnjo Srbijo. Tekmeci v Ljubljano tako prihajajo z različnimi cilji, eni se bodo borili za zaključni turnir, drugi za obstanek.

Jan Kozamernik pred domačim turnirjem (video: STA):

"Nekateri se bomo borili za zaključni turnir, drugi za obstanek in pri teh je morda motivacija še malce večja. Zaključni turnir je za nas zelo pomemben, saj si želimo, da tudi mlajši pridobijo izkušnje. Takšnih turnirjev ne moreš kar tako priklicati, moraš jih doživeti. Osredotočiti se moramo na prvo tekmo in se držati dogovorov. Tako bo tudi v nadaljevanju vse lažje," je o pomembnosti turnirja v Stožicah dejal Kozamernik, ki mu je ob odsotnosti Urnauta pripadla kapetanska vloga.

Slovenci bodo domač turnir lige narodov odprli v sredo, 16. julija, z večerno tekmo (20.30) proti Kanadi.

Lestvica lige narodov

Liga narodov, tretji turnir (Stožice 16.–20. julij), slovenske tekme Sreda, 16. julij

20.30 Kanada – Slovenija Četrtek, 17. julij

20.30 Nizozemska – Slovenija Sobota, 19. julij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 20. julij

20.30 Srbija – Slovenija

