Slovenski odbojkarji nadaljujejo priprave za ligo narodov, v kateri si bodo med 16. in 20. julijem v domačih Stožicah poskušali priigrati vstopnico za najboljšo osmerico, s tem pa napredovanje na zaključni turnir, ki bo na Kitajskem.

Pri tem bo selektor Fabio Soli lahko računal na okrepljeno zasedbo. Potem ko sta prva turnirja lige narodov v Braziliji in v Bolgariji izpustila standardna člana zlatega obdobja, sta se ekipi zdaj pridružila srednji bloker Alen Pajenk in podajalec Gregor Ropret.

Alen Pajenk na treningu (video: OZS):

Oba sta z reprezentanco že trenirala, prav tako pa sta v pogonu kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern, ki sta zadnji turnir v Burgasu izpustila zaradi bolezni.

Prihodnji teden domači lov za zaključnim turnirjem

Slovenci so ligo narodov odprli na turnirju v Riu de Janeiru, kjer so vknjižili tri zmage in en poraz, na drugem turnirju v Burgasu pa se je zgodba obrnila. Prišli so do ene zmage in treh porazov.

Slovence v Stožicah čakajo tekme proti Italiji, Srbiji, Kanadi in Nizozemski. Foto: www.alesfevzer.com

Po osmih tekmah so s štirimi zmagami in 11 točkami na 12. mestu med 18 sodelujočimi, a še vedno z dobrimi možnostmi za preboj med osmerico. Osma je trenutno Nemčija, prav tako s štirimi zmagami, a 15 točkami.

Kako kaže slovenskim tekmecem?

Varovanci Solija se bodo v Stožicah merili s svetovno prvakinjo Italijo, Srbijo, ki jo vodi še lani selektor Slovencev Gherghe Cretu, Kanado in Nizozemsko.

Italijani so trenutno s šestimi zmagami tretji, Kanadčani s tremi 14., Nizozemci in Srbi pa z eno zmago zasedajo predzadnje in zadnje mesto.

Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 30. julijem in 3. avgustom na Kitajskem.